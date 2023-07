Ilsede zieht Gemeindepokal mit nur vier Teams durch

Die Fußballabteilung des TV Klein Ilsede hat extra noch in äußerst kurzer Zeit einen Gemeindepokal auf die Beine gestellt und war froh, dass immerhin sechs der zehn möglichen Teams dabei sein würden. Dass kurz vor dem Gruppenspieltag am Sonntag noch zwei Vereine absagten, ärgerte den Klein Ilseder Abteilungsleiter Steffen Arnecke: „Das ist echt schade.“ Weil bereits alles vorbereitet war, ändert er am Turnierplan allerdings nichts. So wurde am Sonntag ermittelt, wer sich am Dienstag in den Halbfinals gegenüberstehen wird.

Simon lobt Münstedts Einsatz

Die Teutonia aus Groß Lafferde, die immerhin dreifach im Herren-Spielbetrieb vertreten ist, bekam we­gen des stattfindenden Schützenfestes kein Team zusammen und sagte bereits am Freitag ab. Anker Gaden­stedt verkündete sein Fernbleiben erst Sonntagfrüh. Ein Verein lieferte allerdings auch ein sehr positives Beispiel: der TSV Münstedt. „Trainer Jürgen Simon hat mich angerufen und gesagt, dass er nur neun Spieler hat, das Team aber auf jeden Fall kommen wird“, lobt Steffen Arnecke den Sportsgeist der Münstedter und fügt hinzu. „Mit nur drei Teams hätten wir die ganze Sache gleich absagen können.“ So fand in den beiden zunächst angedachten Dreier-Gruppen letztlich jeweils nur eine Partie über die vollen 90 Minuten statt.

Dafür lieh sich Münstedt von seinem Gegner VT Union Groß Ilsede einen Spieler, weshalb diese Begegnung schließlich im 10-gegen-10 absolviert wurde. Im Duell der beiden Teams aus der 1. Kreisklasse setzte sich Groß Ilsede mit 4:1 (1:0) durch und trifft damit im Halbfinale am Dienstag auf die eigene Reserve, die mit Ausrichter TV Klein Ilsede als Spielgemeinschaft in der 2. Kreisklasse kickt.

Halbfinale steigt am Dienstag

Der Gastgeber hatte sich zuvor mit Viktoria Ölsburg duelliert. Nach 90 Minuten stand es 2:2 (1:0). „Wir mussten ja aber ermitteln, wer von beiden besser ist – also haben wir spontan ein Elfmeterschießen gemacht“, berichtete Steffen Arnecke. Und der Gastgeber setzte sich durch, gewann mit 3:1. Allen vier teilnehmenden Mannschaften sprach Arnecke ein gutes Zeugnis aus: „Für die Temperaturen war das sehr gut – alle haben sich den Arsch aufgerissen.“ Nun hofft er, dass alle Mannschaften bei der Stange bleiben.

Im Halbfinale trifft nun am Dienstag um 18 Uhr die SG Klein/Groß Ilsede auf den TSV Münstedt und ab 19.30 Uhr die VTU Groß Ilsede auf Ölsburg. Finale und Spiel um Platz 3 finden am Donnerstag zu den gleichen Zeiten statt.

lev

