Ergebnis egal, die Stimmung passt

Rothemühle. Die Fußballer des SV Lengede verlieren ihr Auftaktspiel beim Wolters-Cup in Rothemühle gegen Schöningen mit 1:3.

Sascha Podleska (rotes Trikot) erzielte beim Wolters-Cup in Rothemühle Lengedes einzigen Treffer gegen den Oberligisten Schöningen (li. Petrus Amin).

Die Landesliga-Fußballer des SV Lengede haben ihr erstes Testspiel der Vorbereitung verloren. Mit 1:3 (0:2) unterlagen sie dem Oberligisten FSV Schöningen beim Wolters-Cup in Rothemühle (Kreis Gifhorn). Der Trainer Dennis Kleinschmidt war dennoch mit der Leistung zufrieden. „Wir hatten vor allem eine sehr gute Stimmung. Bei uns wächst gerade erst alles zusammen, und das war das wichtigste für diesen ersten Test.“ Zum Einsatz kamen dabei einige Neuzugänge, „die alle so ihre Szenen hatten“.

Auch der einzige Treffer des Peiner Landesligisten geht auf das Konto eines Neu-Lengeders. Nach feinem Doppelpass mit Berkant Top­rak schob Sascha Podleska in der zweiten Hälfte aus fünf Metern zum 1:3 ein. „Das war ein super Spielzug“, lobte Lengedes Trainer. Auch Stürmer-Neuzugang Tejan Kaba hatte im Laufe der Partie bei einer Eins-gegen-Eins-Situation eine gute Möglichkeit auf einen Treffer. Der vom BSC Acosta gekommene Offensivmann scheiterte aber ebenso wie Vincent Ibe. „Wir wären für ein, zwei Tore mehr gut gewesen“, erklärte Kleinschmidt.

Probst trifft unglücklich ins eigene Tor

Schon zur Pause lag sein Team 0:2 hinten. Erst münzten die Schöninger einen Ballgewinn mit einem schnellen Zuspiel nach vorne in die Führung um, etwas später wurde der neue Lengeder Innenverteidiger Ole Probst zum Unglücksraben. Der frühere Volkmaroder fälschte eine Flanke in das eigene Tor ab. Im zweiten Spielabschnitt sorgte der Oberligist mit seinem dritten Treffer nach gut einer Stunde für die Vorentscheidung, ehe Sascha Podleska Ergebniskosmetik betrieb.

Beim Gegner, der die vergangene Oberliga-Saison als Tabellenfünfter abschloss, fehlten einige Top-Spieler. So bekam etwa Christian Beck, früher Profi beim 1. FC Magdeburg und am Vortag dieses Spiels vierfacher Torschütze im Test der FSV ge­gen Lok Stendal (5:2), eine Pause. „Sicherlich haben bei Schöningen ein paar gute Leute gefehlt. Die, die gespielt haben, waren aber auch brutal“, sagte der Lengeder Trainer Dennis Kleinschmidt, der auch die hochsommerlichen Temperaturen am Sonntag von bis zu 36 Grad Celsius als „Gegner“ empfunden hat: Pro Halbzeit gab es für die Fußballer auf dem Platz gleich zwei Trinkpausen.

Bereits am Dienstag geht es weiter

Nach dieser 1:3-Niederlage gegen das stärkste Team der Gruppe B ist das Erreichen des Finals für die Lengeder nun bereits deutlich unrealistischer geworden. Nichtsdestotrotz kann der Landesligist die beiden weiteren Partien in dieser Woche dafür nutzen, um als Team weiter zusammenzuwachsen. Am Dienstagabend (18.30 Uhr) trifft der SV Lengede auf den Bezirksliga-Vizemeister Rot-Weiß Volkmarode.

Tore: 0:1 Cenay Üzümcü (23.), 0:2 Eigentor von Ole Probst (30.), 0:3 Marius Martinowski (61.), 1:3 Sascha Podleska (70.).

