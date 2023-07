Falken und Adler bei Stadtmeisterschaft auf Höhenflug

Im Achtelfinale, der ersten Runde der Peiner Fußball-Stadtmeisterschaft, gab es zwei Überraschungen. Der SV Bosporus muss nach einer deutlichen Niederlage mit acht Gegentoren schon die Segel streichen. Raus ist auch Kreisliga-Absteiger TSV Eixe – er unterlag der personell deutlich verstärkten SG Rosenthal/Schwicheldt mit 2:3.

Bosporus Peine – Adler Handorf 2:8 (1:4). Tore: 0:1 Ohmes (11.), 0:2 Del Rio Seoane (21.), 0:3 Mäder (23.), 0:4 Letizia (28.), 1:4 Akpunar (42.), 1:5 Neumann (52.), 2:5 Arayici (61.), 2:6 Mäder (61.), 2:7 Nowicki (77.), 2:8 Stadlbeck (81.). Besonderes: Rote Karte für Bosporus (78.), gelb-rote Karte für Handorf (78.) und Bosporus (87.).

Der neue Handorfer Trainer An­dré Koster feierte mit seinem Team einen gelungenen Auftakt. „Das ist aber erst mal nur eine Momentaufnahme. Der Sieg ist sicherlich auch zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen“, erklärte der Coach. In der ersten halben Stunde lief für die Adler alles zusammen. „Wir haben aus unseren fünf Chancen vier Tore gemacht. Zudem hat unser Keeper dreimal im Eins-gegen-Eins gehalten und Bosporus zweimal die Latte getroffen“, berichtete Koster, dessen Team zur Pause trotzdem noch ein Gegentor kassierte. Kurz nach Wiederbeginn trafen beide Mannschaften je einmal, ehe die Handorfer noch dreifach nachlegten. „Irgendwann gingen bei Bosporus die Köpfe runter. In Überzahl konnten wir am Ende unsere Konter platzieren“, erkläte Handorfs Coach, der von einem guten Spiel seiner Mannschaft sprach.

Den ersten Treffer der Adler hatte mit Benjamin Ohmes übrigens ein ehemaliger Mitspieler von André Koster aus Groß Lafferder Zeiten erzielt – der Stürmer war vom TSV Wendezelle gekommen. Neu in Handorf sind auch Kilian Winkelmann und Marlon Janeck, die Koster von der Teutonia mitgebracht hat, sowie Victor Dornellas da Silva (Schwicheldt).

SSV Stederdorf – VfB Peine 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Eser (11.), 0:2 Topatar (20.), 0:3 M. Dummer (25/ET.), 0:4 P. Dummer (57.), 0:5 Spatafora (74.), 0:6 Eser (81.).

Viertelfinale: VfB Peine – Adler Handorf (Dienstag, 18 Uhr).

SG Rosenthal/Schwicheldt – TSV Eixe 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Lautenbach (26.), 2:0 Capli (34.), 2:1 Proest (40.), 2:2 Schmerse (58.), 3:2 Capli (63.). Gelb-Rot: TSV Eixe (79.).

Für den zweiten Underdog-Sieg im Achtelfinale sorgte die SG Rosenthal/Schwicheldt aus der 2. Kreisklasse Süd. Völlig überrascht vom Sieg seiner Elf war Trainer Dominic Zimmermann indes nicht: „Wir haben den einen oder anderen gutenNeuzugang bekommen, deshalb ha­be ich uns das zugetraut. Aber ich hatte nicht erwartet, dass die Eixer so passiv sein würden. Sie haben uns einfach den Ball überlassen.“

Zwei Neu-Rosenthaler brachten die Falken in Führung: Marcel Lautenbach, der zuletzt nur in der Ü32 von Bildung Peine gekickt hatte, erzielte das 1:0. Der vom TSV Marathon gekommene Murat Cap­li erhöhte auf 2:0. Ebenfalls vom Kreisligisten wechselten Alexander Frick und Gökhan Göksen nach Rosenthal. Und mit Cem Kara (Fortuna Oberg) und Lividon Popovci (VfB Peine) holte das Team zwei Akteure, mit Bezirksliga-Erfahrung.

Nachdem die Falken noch vor der Pause den Anschlusstreffer kassiert hatten, „sind wir in der zweiten Halbzeit etwas von unserem Matchplan abgekommen“, bedauerte Trainer Dominic Zimmermann. So war Kreisliga-Absteiger Eixe plötzlich am Drücker und erzielte durch Niklas Schmerse, der von Bezirksligist Arminia Vöhrum an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, den Ausgleich.

Doch nur fünf Minuten später ging der Außenseiter wieder in Führung. Erneut war es Capli, der traf, und zugleich den Endstand herstellte. „Wir haben leider nicht früher den Deckel draufgemacht“, trauerte Zimmermann einigen vergebenen Chancen hinterher. „Ich bin aber mit dem Spiel zufrieden, der Sieg war verdient.“

VfL Woltorf – Rot-Weiß Schwicheldt 0:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Bacaksiz (5., 18.), 0:3, 0:4 Schrader (19., 45.), 0:5 F. Seeler (81.), 0:6 N. Müller (87.).

Viertelfinale: Rosenthal/Schwicheldt – TSV Rot-Weiß Schwicheldt (Dienstag, 20 Uhr).

Marathon Peine – Arminia Vöhrum 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Janke (18.), 0:2 Kaisers (23.), 0:3 Both (32.), 0:4 Nensel (50.), 0:5 Kaisers (69.), 0:6, 0:7 Janke (83., 89.).

Blau-Weiß Schmedenstedt – TSV Dungelbeck 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Behrens (3.), 0:2, 0:3 Plate (18., 33.), 0:4, 0:5 Behrens (39., 58.), 0:6 (62.), 0:7 Demir (82.).

Viertelfinale: TSV Arminia Vöhrum – TSV Eintracht Dungelbeck (Mittwoch, 18 Uhr).

Am Montag steigen in Dungelbeck die letzten beiden Achtelfinal-Partien. Der Kreisklassen-Aufsteiger SV Takva Peine trifft ab 18 Uhr auf die SG Duttenstedt/Essinghausen. In der zweiten Begegnung ab 20 Uhr ist der TSV Essinghausen Favorit gegen den SC United. Beide Sieger spielen am Mittwoch um 20 Uhr im Viertelfinale ge­geneinander.

