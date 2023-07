TSV Edemissen auf dem Weg in das Endspiel

Beim Gemeindepokal der Edemisser Fußballer entscheidet sich Montag und Dienstag, welche Mannschaften es in das Endspiel schaffen werden. In der besten Position dafür befinden sich der TSV Edemissen und der diesjährige Ausrichter SSV Plockhorst.

Letzterer hat in der Gruppe seine beiden bisherigen Spiele gewonnen. Zum Auftakt gegen den TSV Wipshausen gab es einen 1:0-Erfolg. Ge­gen den Titelverteidiger, der in diesem Jahr nur seine Reserve (als Spielgemeinschaft mit Neubrück) in das Rennen geschickt hat, hatte sich der Ausrichter allerdings schwergetan. Der Treffer von Gerrit Knieling brachte letztlich den Erfolg.

Souveräner agierte der SSV gegen Eddesse. Nach knapper Pausenführung (2:1) setzte sich Plockhorst mit 5:2 durch und thront an der Spitze der Gruppe B. Dahinter folgt der TVJ Abbensen – 2:1 gegen Eddesse, 2:2 gegen Wipshausen –, der als einziges Team in der Tabelle noch am Ausrichter vorbeiziehen kann. Dafür muss das Team aus der 2. Kreisklasse allerdings die abschließende Partie ge­gen die Plockhorster am Montag (19.30 Uhr) gewinnen.

Edemissen steht nach zwei Spielen bei 16:1 Toren

Auch in der Gruppe B treffen am Dienstag noch einmal die beiden besten bisherigen Teams aufeinander – doch die Chancen des SV Germania Blumenhagen, noch in das Finale am kommenden Freitag einzuziehen, erscheinen verschwindend gering. Nach dem deutlichen 8:2-Erfolg zum Auftakt gegen den TSV Rietze/Alvesse setzte die Germania ihr zweites Spiel gegen die Plockhorster Reserve mit 4:5 in den Sand.

Kreisligist TSV Edemissen hingegen fertigte beide Gegner ab. Auf das 11:1 gegen Plockhorst II folgte ein 5:0-Erfolg gegen Rietze. Mit ei­nem Sieg würden die Blumenhagener, die immerhin zwei Klassen tiefer spielen als der TSV, punktemäßig ausgleichen. Um aber noch an Edemissen vorbeizuziehen, wäre ein Sieg mit mindestens fünf Toren Vorsprung notwendig.

lev

