MTV Vechelde hat am Wochenende 250 Spieler zu Gast

Vechelde. Der Herzog-Ferdinand-Pokal der Badmintonsparte des MTV Vechelde geht am Wochenende in seine nächste Auflage.

In der Vechelder Sporthalle wird am Wochenende wieder viel los sein.

Der Herzog-Ferdinand-Pokal wird volljährig. Zum 18. Mal findet am Wochenende das beliebte Badminton-Turnier des MTV Vechelde statt – die beiden Sporthallen am Schulzentrum sind Samstag und Sonntag fest in Händen der gut 250 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Norddeutschland.

Gespielt wird traditionell in vier verschiedenen Leistungsklassen. In der stärksten für Spieler der Niedersachsen-Bremen-Liga und aufwärts duellieren sich unter anderem die Vechelder Regionalliga-Akteure mit vielen Konkurrenten aus Hannover, Berlin und Gifhorn. Auch in den weiteren Leistungsklassen – B für die Landesliga und Verbandsklasse, C für Spieler aus dem Bezirk und

D für Akteure von Kreisebene und Hobbyspieler – ist der Gastgeber ordentlich vertreten. Am Samstag beginnen ab 10 Uhr die Mixed-Wettkämpfe der verschiedenen Konkurrenzen, später an diesem ersten Turniertag folgen die Damen- und Herreneinzel. Am Sonntag starten ab 10 Uhr die Spiele im Damen- und Herrendoppel.

Wie in den vergangenen Jahren legt der MTV Vechelde in der Kreissporthalle seine beiden Spielfeldmatten aus, auf denen Spiele aller Klassen ausgetragen werden. Für die Spieler und die Zuschauer wird es einen umfangreichen Imbiss- und Getränkestand geben.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de