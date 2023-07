Plockhorster schaffen den Klassenerhalt

Die Tennis-Herren des SSV Plockhorst haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga bereits einen Spieltag vor dem Saisonende sicher. Bevor das Team zuletzt eine deftige 0:6-Packung beim Spitzenreiter TC Sommerbostel kassierte, hatte der SSV vor Wochenfrist beim 5:1-Erfolg ge­gen Neustadt die entscheidenden Punkte für das Erreichen des Saisonziels eingesammelt.

Gegen den Tabellenvorletzten gaben sich die Plockhorster keine Blöße. Die Nummer 1, Frank Helmsen, drehte nach 6:3 in Satz 1 im zweiten einen 2:5-Rückstand und gewann durch ein 7:6 sein Match. Maximilian Otto (6:1, 6:0) und Timo Fischer (6:3, 6:0) legten sehr souveräne Siege hin, während sich Kapitän Niclas Fischer geschlagen geben musste (5:7, 7:5, 8:10). „Mein Gegner hat sehr gut aufgeschlagen und hatte eine sehr gute Vorhand – jeden Ball in die Rückhand hat er umlaufen“, berichtete er. Knackpunkt seien im Match-Tiebreak vier sehr überzeugende Punkte des Neustädters in Serie gewesen, die zum 10:8-Erfolg führten. In den Doppeln ließen die Plockhorster gar nichts anbrennen. Beide Duelle entschieden sie in je zwei Sätzen für sich.

Maximilian Otto verlangt seinem Kontrahenten alles ab

Bei Topteam Sommerbostel, das nun fünf von fünf Spielen gewonnen hat, kassierte der SSV die erwartete Packung. Während Frank Helmsen (2:6, 0:6), Niclas Fischer (2:6, 1:6) und Tobias Rasche (0:6, 0:6) gegen ihre stets höher bewerteten Gegner glatt verloren, gewann Maximilian Otto immerhin einen Satz. Nach einem deutlichen 1:6 im ersten Abschnitt revanchierte sich Plockhorsts Nummer 2 mit einem 7:6. Im Match-Tiebreak hielt Otto bis zum Ende sehr gut mit, verlor dann aber doch 9:11.

Weil es eine lange Regenunterbrechung gegeben hatte und die Doppel erst um 19 Uhr hätten starten können, schenkte der SSV sie ab – die Niederlage war ohnehin besiegelt. „Und es hatte auch keinen Einfluss auf die Tabelle“, sagte Niclas Fischer, dessen Team nach der Sommerpause nun nur noch ein Spiel absolvieren muss: Am 20. August ist der SSV beim Nachbarn SV Meinersen im Kreis Gifhorn zu Gast. Beide haben den Klassenerhalt bereits sicher. „Perfekt, so hatten wir es uns erhofft“, betonte Fischer, der sich sehr auf das Spiel freue.

