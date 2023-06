Fußball-Oldies des VfB Peine sind defensiv zu anfällig

Papenburg. Die Ü60 scheitert bei der Niedersachsenmeisterschaft in der Knüppelrunde der Gruppenzweiten. Das Team will im kommenden Jahr wieder angreifen

Der VfB Peine schied bei der Ü60-Niedersachsenmeisterschaft in der Knüppelrunde der Gruppenzweiten aus.

„Eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften.“ Dieses Fußballer-Sprichwort bekam die Ü60 des VfB Peine bei der Landesmeisterschaft in Papenburg schonungslos vor Augen geführt. Das Team um den Trainer Uwe Präkels beendete die Gruppe mit zwei Siegen und zweiNiederlagen und musste in die Knüppelrunde der Tabellenzweiten. Dort scheiterte das Team an der SG Heidetal/Ilmenau, dem späteren Sieger, der im Turnierverlauf keinen einzigen Gegentreffer kassierte.

Schon in der Vorrunde habe das Peiner Team nicht die bestmögliche Leistung gezeigt. „Mit dieser Truppe hätten wir auch unsere Gruppe gewinnen können“, sagte Präkels. Allerdings starteten die Peiner mit ei­ner 0:1-Niederlage gegen den TV Dinklage. „Die haben eigentlich nur einmal aufs Tor geschossen“, haderte der VfB-Coach. Mit souveränen Siegen über Eintracht Celle (3:0) und die SG Buxtehude (3:1) fand die Mannschaft wieder in die Spur, besiegelte den verpassten Gruppensieg aber mit der 0:1-Niederlage ge­gen die Oldies von Zweitligist Hannover 96.

Peine scheitert in der Knüppelrunde

Die sechs Gruppensieger zogen in die K.o.-Phase ein, während die jeweiligen Zweiten in zwei Knüppelrunden-Gruppen um die beiden übrigen Tickets für das Viertelfinale spielten. Die Peiner starteten mit einem 1:0-Erfolg gegen die SG Bargstedt. Dem Peiner Trainer Uwe Präkels war das aber zu wenig: „Da hatten wir so viele Chancen.“ Und weil die SG Heidetal/Ilmenau mit 2:0 ge­gen die Bargstedter gewann, reichte dem Team aus dem Wendland ein Remis gegen die Peiner. „Deshalb haben die Heidetaler sehr defensiv gespielt – sie waren gut organisiert“, lobte Präkels, dessen Team einen Neunmeterverschossen hatte.

Als Fazit zog der Coach des Titelverteidigers: „Wir haben uns schon ein bisschen geärgert, haben aber zu unklug gespielt und dann scheidet man eben aus.“ Im kommenden Jahr wollen die Peiner wieder angreifen – dann findet die Meisterschaft in Celle statt.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de