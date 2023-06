Thomas Mainka: „Das ging nur mit solchen Charakteren“

Es müssen wohl so an die 1000 Spiele gewesen sein, in de­nen Trainer Thomas Mainka beim TSV Wendezelle an der Seitenlinie gestanden hat. „Es waren 665 Ligapartien. Test- und Pokalspiele habe ich nicht erfasst“, berichtet der 60-Jährige, der den Verein nach 24 Jahren verlässt und sich nun Teutonia Groß Lafferde anschließt. Um sich gebührend zu verabschieden, veranstaltete Mainka gemeinsam mit dem langjährigen Fußballobmann Fritz Osterloh eine Feier mit knapp 30 Gästen. „Es waren die Leute da, die mir und Fritz in diesen 24 Jahren sehr wichtig waren, die unsere Ideale von Mannschaftssport und Teamgeist getragen und gelebt haben“, erläutert Mainka, der sich außerordentlich über diese schöne Zusammenkunft gefreut hat. „Auch von den Rückmeldungen her war es ein hervorragender Abend – er war dem Anlass und dem Rahmen würdig.“

Über die Jahre hatte Mainka „nur“ 120 verschiedene Spieler im Kader der Ersten

Zu Gast waren ehemalige Funktionäre und Akteure aus dem Umfeld wie Horst Fricke, Martin Ahlers, André Allerkamp, Nader Amer und auch Lars Martsch, der den langjährigen Trainer überhaupt erst nach Wendezelle geholt hatte. „Weitere Leute der ersten Stunde waren Stefan Luscher, Stefan Wolf, mein Bruder Michael Mainka und Maik Fricke“, sagt der Coach. Mit Tevfik Arikan war der Spieler da, der mit 448 Pflichtspielen in 18 Saisons die meisten Einsätze unter Thomas Mainka hatte. Akteure des aktuellen Kaders wie Steven Allerkamp, die Erich-Zwillinge, René Ahlers, Markus Reiff, Benjamin Ohmes und die beiden Kamp-Brüder, Marcel und Niclas, nahmen ebenso teil wie frühere Kicker der ersten Wendezeller Herren-Mannschaft – etwa Christian Schwan, Sven Kiontke, Alexander Heike, Markus Bottke, Henrik Rautmann, Andreas Mein, Marcel Sachse, Hans Puscher, Daniel Heil, Marco Di Nunno, Stefan Meier, Philipp Weissbeck oder Sacha Rickmann. „Bei meiner ganzen Zeit in Wendezelle sticht heraus, dass ich einige Spieler mehr als zehn Jahre im Kader hatte. Man denkt ja, dass es hunderte verschiedene gewesen sein müssen. Tatsächlich waren es aber nur 120, die fest im Kader der Ersten waren. Hinzu kamen 34 weitere Spieler, die mal ausgeholfen haben. Ich habe Leute kennengelernt, die nicht nur gute Fußballer waren, sondern vor allem herausragende Menschen – das ist das, was bleibt!“, fasst Thomas Mainka zusammen, der auch seinem mittlerweile verstorbenen langjährigen Betreuer Maic Janiak dankte.

Thomas Mainka ließ sich nicht lumpen und half auch im fortgeschrittenen Alter immer mal wieder beim TSV Wendezelle aus – sogar die Torwarthandschuhe zog er sich mal an. Foto: Jörg David / Archiv

Der 60-Jährige Mainka wuchs in Braunschweig auf und ging im Bürgerpark beim RSV seine ersten fußballerischen Schritte. 1982 trat er erstmals beim TSV Wendezelle in Erscheinung, ging fünf Jahre für das Team auf Torejagd. Nach Stationen beim MTV Gifhorn, FC Wenden, bei Arminia Vöhrum, GW Vallstedt und RW Braunschweig kehrte er 1999 mit 36 Jahren als Spielertrainer nach Wendezelle zurück. Zwei Jahre zuvor war das Team aus der Niedersachsenliga abgestürzt. „Und in meinem zweiten Jahr sind wir souverän aufgestiegen. Da hatten wir auch das stärkste Team in meiner gesamten Amtszeit“, so Mainka.

Seine Mannschaft, für die er bis Anfang 40 einen Großteil der Spiele selber absolvierte (insgesamt waren es mehr als 300), hielt sich fünf Jahre lang in der Bezirksklasse und qualifizierte sich nach deren Streichung für die Bezirksliga. Seitdem blieb die Spielklasse für den TSV Wendezelle unverändert. „Das ist der Erfolg, den wir hier geschafft haben“, sagt Mainka stolz.

TSV Wendezelle musste regelmäßig in der Rückrunde beißen und kämpfen

Die einfachste Saison habe das Team gehabt, als es 2015/16 nicht in

Thomas Mainka vor seiner letzten Saison mit dem TSV Wendezelle. Foto: Henrik Bode / regios24

die Bezirksliga 2 eingruppiert wurde, sondern in die Staffel 3. „Es war ein entspanntes Jahr“, sagt Mainka lachend. „Da hat uns eine durchschnittliche Leistung zum sechsten Platz gereicht.“ Es seien aber auch sehr schwierige Jahre dabei gewesen – vor allem die Hinrunde lief nicht immer nach dem Geschmack des Trainers. Zwar habe die Mannschaft den Klassenerhalt „meistens noch souverän hinbekommen“, oftmals musste das Team dafür in der Rückrunde aber noch mächtig beißen und kämpfen. „Und das ging nur mit solchen Charakteren, die auch bei unserer Feier waren. Bei uns stand immer ein Team auf dem Platz, das vom Talent her vielleicht nicht das beste war. Aber wir hatten einen tollen Zusammenhalt – das war ganz wichtig für die Erfolge“, erläutert Mainka, dessen schlechteste Platzierung mit Wendezelle der 14. Platz mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge war.

In den vergangenen Jahren stand der Verein besser da. In der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 lag er auf Platz 2. Als der Spielbetrieb wieder losging, schielte das Team ebenfalls auf den Titelkampf. Mainka: „In die Landesliga aufzusteigen, war jedes Jahr sehr schwierig. Ich bin trotzdem sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist.“

Große Zusammenkunft soll nicht die letzte gewesen sein

Großen Dank richtet der 60-Jährige an Fritz Osterloh, der die Fußballabteilung hervorragend geführt habe. „So ein Mann ist für einen Trainer enorm wichtig. Ich hatte immer absolute Rückendeckung.“ Und an seine 24 Jahre beim TSV Wendezelle möchte sich Mainka gerne immer wieder erinnern: „Mit dem Kern der Leute, die bei unserer Feier waren, möchten wir uns nun in unregelmäßigen Abständen treffen.“

