Mannschafts-Meisterschaften: Peine-Edemissen steigt auf

Die Mannschaft des Golf-Clubs Peine-Edemissen hat einen großen Erfolg bei den Mannschafts-Meisterschaften des Landesverbandes gefeiert. Durch starke Leistungen im Golfclub Verden haben sich die Peiner den Aufstieg in die Gruppe 1 verdient, in der sich das Team bei den Titelkämpfen im kommenden Jahr mit einigen Top-Clubs aus Hannover und Braunschweig messen darf. Nach dem Klassenerhalt im Vorjahr hatten sich die Edemisser den Aufstieg zum Ziel gesetzt und gehören damit zu den acht besten Teams Niedersachsens.

Nach zwei starken Qualifikationsrunden am ersten Tag lag das Team um Trainer Marco Bußmann voll im Soll und auf einem sehr aussichtsreichen zweiten Platz, knapp hinter dem GC Gleidingen. In zwei Runden Matchplay ging es dann am Folgetag mit hoher Motivation ge­gen das drittplatzierte Team des GC Oldenburger Land auf die Runde.

Der Vormittag mit den Vierer-Matches lief bereits nach Plan, so dass die Peiner mit einer 3:1-Führung in die Nachmittags-Einzel starteten. Und hier konnten sie ihre Leistungen eindrucksvoll abrufen und sich – neben einigen geteilten Partien – mit Erfolgen in mehreren engen Matches absetzen. Das entscheidende Duell gewann schließlich Patrick Stünkel. Die Peiner Mannschaft gewann am Ende sogar deutlich mit 9:3.

Team-Kapitän Max Ole Langer war sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Nach einem Gastspiel in 2019 treten wir damit in 2024 erst das zweite Mal in der obersten Gruppe an – für uns ein Riesenerfolg!“ Trainer Marco Bußmann wagte darüber hinaus den Blick nach vorne: „Ich bin richtig stolz auf das Team und diese Mannschaftsleistung – jetzt gilt es, weiter hart zu trainieren, um im nächsten Jahr die Klasse zu halten.“

Beendet ist die Saison für Edemissens Golfer jedoch noch nicht. Bereits am Sonntag, 25. Juni, bestreiten die Herren in der Landesliga ihren Heimspieltag, während die Damen in der Gruppenliga im Golfpark am Deister antreten. Das Peiner Damenteam ist bisher auf einem guten Weg, den Sprung zurück in die Oberliga zu schaffen. Die Herren hingegen konnten in der Landesliga an den ersten drei Spieltagen der Saison nicht immer ihren Erwartungen gerecht werden und wollen zu Hause die letzte kleine Chance auf den Doppelaufstieg wahren.

r.

