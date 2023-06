30:27! Groß Lafferde legt in der Relegation vor

Hatten Sören Reuter (rotes Trikot) und die Groß Lafferder Handballer über weite Strecken noch Probleme in der Offensive, so ergaben sich zum Ende des Spiels immer mehr Lücken.

Nach dieser Partie stand Dennis Bühn, der Trainer der Groß Lafferder Handballer, etwas ratlos blickend in der Sporthalle. Im Hinspiel der Relegation zum Verbleib in der Verbandsliga lag seine Mannschaft bis zu 52. Minute hinten (25:26). Letztlich setzte sich der MTV Groß Lafferde aber gegen den MTV Eyendorf doch noch mit 30:27 (14:16) durch. „Da habe ich in den letzten fünf Minuten wirklich nicht mehr dran geglaubt. Das war die totale Achterbahnfahrt“, beschrieb der Coach – noch immer etwas neben sich stehend – nach der Partie.

„Haben einfach nicht unser Spiel gespielt“

Und die hatte nach anfänglicher 1:0-Führung mit einem schnellen 1:5-Rückstand begonnen. Von da an kamen die Hausherren aber besser in das Spiel und verkürzten den Rückstand bis zur Pause Stück für Stück. Etwa beim 13:13 gelang zwischenzeitlich sogar der Ausgleich (27.). Dass die Lafferder nicht mit einer Führung in die Pause gegangen waren, erklärte Dennis Bühn so: „Wir haben einfach nicht unser Spiel gespielt.“ Zwar habe es für die beiden Rückraumspieler Sören Reuter und Georg Strub, der trotz seiner langanhaltenden Knieverletzung auf dem Feld stand, immer wieder Lücken gegeben. Oftmals endeten die Offensivbemühungen aber nicht mit Toren für den Gastgeber, sondern mit Ballverlusten.

Obendrein verschliefen die Groß Lafferder den Start in die zweite Hälfte. „Da waren wir gleich wieder fünf Tore hinten dran“, bemängelte Spieler Sören Reuter, der dann aber vor allem die Defensivleistung der letzten zehn Minuten lobte: „Da hatten wir eine geile Abwehr.“ Der MTV ließ kaum noch einen Eyendorfer Angriff durchkommen. Dahinter hatte das Team mit Jan Hagedorn einen starken Rückhalt.

Eyendorf geht die Luft aus

Dass die Gäste aus der Lüneburger Heide in der Schlussphase Probleme bekommen könnten, hatte Trainer Dennis Bühn anhand des Videostudiums geahnt. „Wir wussten, dass sie schwächer werden. Wir waren die fittere Mannschaft und haben dadurch auch unsere Möglichkeiten bekommen. Die sind immer langsamer zurückgelaufen und wir haben schnelle Angriffe gespielt“, freute sich der MTV-Trainer Dennis Bühn.

Über das Relegationsrückspiel am kommenden Samstag in Eyendorf wollte der Coach nach dem Spiel noch nicht denken: „Das machen wir erst ab Montag.“

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Stanitzek, Maushake – Knittel 8 Tore, A. Hansen 4/3 Siebenmeter, Waschke 4, Reuter 4, Bühn 3, Brunke 3, Kamradt 2, Strub 2, Rudnik, Meyer, Gerstung

