4:1 in der Relegation! Lengede III steigt auf

Der SV Lengede III und seine Fans waren nach dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse in Partylaune.

Der SV Lengede III hat es geschafft! Durch einen 4:1 (0:1)-Erfolg in der Relegation gegen den TSV Viktoria Ölsburg sind die Fußballer in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Nach verhaltenem Start machte der Drittanzug des Landesligisten in der Schlussphase der Partie alles klar. „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!“, rief SVL-Spielertrainer Marcel Runge schon nach seinem vorentscheidenden 3:1 in der 84. Minute.

Dabei sah der Plan offenbar eher einen passiven Teil vor. „Wir haben seit einer Woche auf so ein Wetter gehofft“, sagte Runge über die fast 30 Grad, die am Spielort Meerdorf herrschten. Denn bei ähnlichen Bedingungen hatten die Ölsburger ei­ne Woche zuvor beim Saisonfinale der 2. Kreisklasse Nord gegen Takva Peine (1:2) offenbart, dass ihnen dann zum Ende der Partie die Kräfte ausgehen. Runge: „Wir wussten, dass Halbzeitergebnisse wie 0:0 oder 0:1 uns in die Karten spielen.“

Riedel bringt Ölsburg in Führung

Tatsächlich waren die Lengeder mit einem Rückstand in die Kabine gegangen. Zwar gehörte vor 350 Zuschauern die erste Chance der Lengeder Dritten, der Kopfball von Jens „Schocke“ Möhle ging allerdings über das Tor. Auf der anderen Seite nutzten die Ölsburger einen Fehler des Süd-Vizemeisters zur Führung. Die Viktoria ging schon früh ins Pressing über, SVL-Verteidiger Michael Rotenstein ging an der Sechzehnerkante ins Dribbling und verlor den Ball an Niklas Riedel. Der beste Torjäger der Gäste (20 Tore in der Liga) fackelte nicht lange und hämmerte den Ball ins kurze Eck. Weil die Lengeder nicht die richtige Einstellung an den Tag legten, und die, so Runge, „braucht es eben in so einem Spiel“, sei die Kabinenansprache entsprechend deutlich gewesen.

Lengede III dreht in der Schlussphase auf

Im zweiten Durchgang hatte die Lengeder Offensive dann auch bessere Ideen. Der Ausgleich fiel aber nach einem Elfmeter. Und der zuvor gefoulte Izzet Hidir ließ das Spiel in der 81. Minute komplett kippen. Einem langen Ball in die Ölsburger Hälfte ging er nach, kam vor Viktorias herauseilendem Keeper Kevin Katschinski an den Ball und spitzelte ihn über die Linie. Spielertrainer Marcel Runge und Michael Rotenstein, Unglücksrabe vor dem 0:1, erhöhten noch. „Kompliment für die zweite Hälfte an meine Jungs“, sagte Runge, der schon auf dem Spielfeld ausgelassen mit seinem Team und den Fans feierte. Die Ölsburger mussten stattdessen mal wieder Wunden lecken: „Uns haben die Cleverness und die Luft gefehlt. Am Ende ist der Sieg zu hoch aber sicher nicht unverdient“, erklärte der Ölsburger Trainer René Engelmann.

Tore: 0:1 Niklas Riedel (19.), 1:1 Sascha Scheer (60., Elfmeter), 2:1 Izzet Batuhan Hidir (81.), 3:1 Marcel Runge (84.), 4:1 Michael Roten­stein (90.+2).

