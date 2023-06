Broistedts B-Jugend verteidigt Kreispokal

Sie haben zwischendurchmit 2:1 geführt und geackert bis zum Ende. Letztlich verloren die B-Junioren-Fußballer des TSV Meerdorf aber das Finale um den Kreispokal gegen den großen Favoriten FC Pfeil Broi­stedt dank eines sehr unglücklichen Ausgleichs noch mit 5:6 im Elfmeterschießen (2:2, 2:1). Auf der anderen Seite war der Jubel riesengroß, denn die Pfeile verteidigten ihren Titel. Und nach dem Abpfiff wurde es vor allem für den scheidenden Trainer Gino Jampert emotional.

Jampert blick auf achte tolle Jahre zurück

Seine Spieler skandierten den Namen des Coaches, ließen ihn hochleben und zogen ihm ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler an. Die Tränen konnte Jampert dabei nicht ganz zurückhalten: „Ich habe diesen Stamm seit acht Jahren begleitet und seit die Jungs in der C-Jugend sind auch trainiert. Seitdem haben wir von 45 Spielen 40 gewonnen – das ist eine starke Statistik.“ Nach einer kleinen Auszeit werde er künftig bei der Leitung der Broistedter Jugendabteilung mithelfen.Dieses Endspiel gegen die befreundeten Meerdorfer sei für ihn „das Traumfinale“ gewesen.

Und es hatte gut begonnen. In der 2. Minute gingen die Pfeile durch Björn Büyükates in Führung. Meerdorfs Trainer Andreas Dettke bedauerte: „Da haben wir leider geschlafen.“ Spielerisch seien die Broi­stedter zwar besser gewesen, doch der TSV fand mit kämpferischen Mitteln in dieses Endspiel und war ebenbürtig. Erst glich Silas Grobe nach einem Eckball mit dem Kopf aus (8.) und in der 33. Minute drehte Finn Erber das Spiel mit ei­nem Abstauber. „Meerdorf hat zwei Fehler von uns eiskalt bestraft“, lobte der Broistedter Coach Gino Jampert den Gegner.

Meerdorf über Ausgleichstreffer verärgert

Seine Mannschaft kam mit viel Dampf aus der Kabine und wollte das Spiel für sich entscheiden. Und in der 60. Minute fiel der Ausgleich, mit dem das Meerdorfer Team und sein Anhang gar nicht einverstanden waren. Broistedt soll einen Freistoß weit entfernt vom Foul ausgeführt haben, außerdem habe der Ball nicht geruht, war aus den Reihen des TSV zu vernehmen. „Da haben wir immerhin einmal schnell geschaltet“, erklärte Gino Jampert, dessen Schützling Fabio JaguschMeerdorfs Keeper clever umkurvt hatte (60.). Der Pfeil-Coach gestand nach dem Abpfiff aber auch ein: „Wir dürfen uns wahrscheinlich nicht beschweren, wenn es das Tor nicht gibt.“

Danach liefen die Pfeile zwar immer wieder für das dritte Tor an, es reichte aber nie. Im Elfmeterschießen waren sie dann erfolgreicher als der Gegner, der einmal an Giuliano Jampert scheiterte und einmal über das Tor schoss. Als Broistedts Keeper dann selber den letzten Versuch verwandelte – Meerdorfs Torwart war mit den Fingerspitzen dran – kannte der Jubel bei den Pfeilen keine Grenzen mehr. Geknickt waren dagegen die Meerdorfer. Andreas Dettke erklärte: „Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden – mit dem Ergebnis aber nicht.“

