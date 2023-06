Wieder Filbrandt! Wipshausen schafft Historisches

Das dürfte im Kreis Peine noch keiner Mannschaft gelungen sein. Mit 1:0 (0:0) haben die Fußballer des TSV Wipshausen das Finale um den Volksbank-BraWo-Kreispokal gewonnen und damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. „Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin stolz, Trainer einer solchen Truppe sein zu dürfen“, schwärmte Trainer Andreas Laurer, der vom Team wie nach dem Finaler­folg über den TSV Sonnenberg vor 12 Monaten zur „geilsten Sau der Welt“ erklärt wurde. Erneut setzte sich Wipshausen gegen den amtierenden Kreismeister durch, dieses Mal Rot-Weiß Schwicheldt. Und erneut war es Wipshausens Stürmer, der über den Pokalsieg entschied: Hendrik Filbrandt erzielte den einzigen Treffer des Tages.

Dieses Mal aber erst in der zweiten Hälfte. Einen Eckball brachte Wipshausens Peter Reinecke per Kopfball vom zweiten Pfosten aus wieder in die Mitte, wo Hendrik Filbrandt stand. Er nahm den Ball an und schloss aus der Drehung ab – 1:0 (56. Minute)! Schon früh im Spiel hatte der Torjäger eine Chance auf die Führung vergeben. Nach elf Minuten hatte ihn Marvin Kleeschätzky mit einem starken Steilpass geschickt. Filbrandt scheiterte dann aber an Keeper Timo Schrul. Es war die einzig nennenswerte Chance der ersten 45 Minuten, weil Schwicheldt überhaupt nicht in die Partie fand. Nach gut 20 Minuten stellten sowohl Stürmer Onur Bacaksiz als auch Kapitän René Rieger verbal fest: „Wir spielen nur lang, lasst uns mal kurz spielen.“

Schwicheldt agiert „zu ungeduldig und unruhig“

Doch auch damit kamen die Rot-Weißen kaum zum Erfolg. Ihr einziger Abschluss ging von Dario Cendamo aus und flog drei Meter übers Tor. „Wir waren einfach zu ungeduldig und unruhig“, erklärte der Rot-Weiß-Trainer Tobias Dreyer, der gesehen hatte, wie „zwei völlig verschiedene Spielphilosophien“ aufeinandertrafen. „Wir haben es mit unseren Mitteln einfach nicht zum Erfolg geschafft.“ Schon im Vorfeld hatte der Coach vermutet, dass es in dieser Partie nur einen entscheidenden Moment geben wird – und den hatten nun mal die klassentieferen Gegner auf ihrer Seite.

Nach dem Führungstor durch Filbrandt beteiligte sich auch Schwicheldt wieder mehr am Spiel. Bacaksiz versuchte den Ball an Steffen Ansorge vorbei ins Tor zu spitzeln, der TSV-Keeper parierte aber glänzend. Auf der anderen Seite zeigte Timo Schrul eine starke Fußabwehr gegen Kai Bagus. Viel mehr passierte nicht: Wipshausen agierte defensiver und grätschte alles ab. Herausgestochen aus einer starken Viererkette ist für Trainer Andreas Laurer sein Linksverteidiger Maximilian Wesche: „Er hat viele Zweikämpfe gewonnen. Aber alle vier hinten haben es sehr gut gemacht.“

Wie so oft behält Filbrandt mit seinen Toren recht

Zudem lobte Laurer, den „Instinkt-Fußballer“ Hendrik Filbrandt: „Ihm musst du vor dem Spiel keine taktischen Anweisungen geben – ich kenne ihn schon seit der F-Jugend, und das war immer so. Er hat auch immer recht gehabt mit seinen Toren. So wie heute auch.“ Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer konnte dem Pokalsieger nur gratulieren: „Wipshausen hat es gut gemacht und verdient gewonnen.“

Nachdem die Wipshäuser in den vergangenen Wochen mit dem Titel in der 1. Kreisklasse und dem damit verbundenen Aufstieg viel zum Feiern hatten, tue das Preisgeld von 1000 Euro der Mannschaftskasse nun sehr gut, berichtete Andreas Laurer lachend. Wie im vergangenen Jahr feierte das Team diesen Sensationserfolg im eigenen Vereinsheim. „Der Vorstand weiß Bescheid, dass es danach sanierungsbedürftig sein wird“, scherzte Laurer schon vor der Abfahrt dorthin.

Wipshausen: Ansorge – Wesche, Böttcher, Müller, Austen – Trappe (88. Doerger), Kleeschätzky, Reinecke, Bagus (78. Gust) – Brennecke (78. Laurer), Filbrandt.

RW Schwicheldt: Schrul – Taraschewski, Winkler, Bartscht, Schrader – Rieger, Edeler, Cendamo – M. Seeler (60. Müller), Bacaksiz, F. Seeler (55. Schreiber).

Tor: 1:0 Filbrandt (56.).

