Pasemann-Brüder verpassen das Härke-Pokal-Duell ihrer Klubs

Woltwiesches Fußballer wollten unbedingt in den Härke-Pokal, damit es für ihren Trainer Sebastian Pasemann die Chance aufs Bruderduell mit Vecheldes Coach Dennis Pasemann gibt. Und das Losglück hätte es möglich gemacht! Hätte… Denn obwohl die beiden Klubs in Runde 1 des beliebten und prestigeträchtigen Wettbewerbs am Mittwoch, 26. Juli, aufeinandertreffen: Die beiden Brüder werden fehlen.

Grund sind die Werksferien bei ih­remArbeitgeber Volkswagen, die genau in dieser Zeit liegen. Während im Kreis Peine auf acht Sportplätzen die erste Runde des Härke-Pokals über die Bühne geht, lassen es sich die beiden Pasemanns gemeinsam beim Camping an der Ostsee gutgehen. Mit dem dort wohl eher bescheidenen Internet dürfte auch ein Livestream des Spiels nicht viel nutzen. „Der Reiz dieses Duells ist dadurch leider ein bisschen weg“, bedauert Marc Hölemann, Obmann von Arminia Vechelde. „Trotzdem geht es ja aber um die Familienehre, und es gibt kein Unentschieden. Sicher geht es auch darum, wer beim nächsten gemeinsamen Sonntagsessen abwaschen muss.“ Die Woltwiescher schätzt Hölemann als spielerisch stark ein, allerdings wird mit Sandy Woltjes der treffsicherste Viktoria-Stürmer dann ein anderes Trikot tragen: nämlich das der Arminia. Eine doppelte Manndeckung oder ähnliches werde es für ihren dann Ex-Kollegen nicht geben, erklärt Woltwiesches Kapitän Dennis Peschelt. „Er darf nur nicht schießen, dann ist alles gut.“

Pfeil-Trainer Oliver Bruns freut sich auf den TSV Wendezelle

Und Fußballobmann Erik Hartwig hatte derweil bei der Auslosung schon das Finale auf seinem Zettel eingetragen. Seiner Vorhersage nach wird es das Gemeindeduell mit Kreisliga-Aufsteiger Pfeil Broi­stedt geben. Auch dessen Trainer Oliver Bruns hat es vorsorglich schon mal notiert, sagt mit Blick auf das Erstrundenspiel gegen Bezirksligist TSV Wendezelle dann aber doch: „Es wird ganz schwierig für uns. Dann wird es wohl doch die Brauereibesichtigung.“ Denn Spiel 8 wurde ebenso wie die Partien 1, 3 und 4 dafür ausgelost, dass der jeweilige Verlierer im November die Räumlichkeiten der Braumanufaktur erkunden darf. Broistedts Coach ist froh über den Gegner, freut sich auf viele Fans und ein Wiedersehen mit Spielern wie René Ahlers und Steven Allerkamp, gegen die er früher selber in der Bezirksliga kickte.

Grün-Weiß Vallstedt, Meister der 2. Kreisklasse Süd, empfängt in der ersten Runde den TSV Wipshausen, gegen den das Team im vergangenen Jahr im Kreispokal-Halbfinale gescheitert war. Der Gewinner dieser Partie hat als nächstes einen Hochkaräter zu Gast: Landesligist und Rekordsieger SV Lengede.

Der Zeitplan des Härke-Pokals 2023

Achtelfinale: Mittwoch, 26. Juli, 19 Uhr

Grün-Weiß Vallstedt – TSV Wipshausen

TSV Adler Handorf – SV Lengede

Takva Peine – TSV Eintracht Essinghausen

Viktoria Woltwiesche – Arminia Vechelde

Viktoria Ölsburg – Rot-Weiß Schwicheldt

TuS Bierbergen – TSV Arminia Vöhrum

VfL Woltorf – VfB Peine

FC Pfeil Broistedt – TSV Wendezelle

Viertelfinale: Mittwoch, 2. August, 19 Uhr

Halbfinale: Mittwoch, 16. August, 19 Uhr

Finale: Mittwoch, 13. September, 19 Uhr

