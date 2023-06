Lengedes A-Jugendlicher gleicht in der 90. Minute aus

Lengedes Fußballer erlebten einen Donnerstagabend der Kuriositäten. „Es war ein sehr chaotisches Spiel“, sagte Trainer Dennis Kleinschmidt über das 3:3 (1:2)-Remis gegen die Reserve von Eintracht Braunschweig, in dem der Landesligist erst in letzter Minute den Ausgleich erzielt hatte. Der Coach fügte hinzu: „Das Spiel hatte viel Wahnsinn in sich – für den Zuschauer sicherlich schön.“

Die Lengeder starteten schlecht und mussten nach nur sieben Minuten den ersten Rückschlag hinnehmen. Aus dem Nichts glich der SVL durch einen Abstauber von Justin Folchmann aus (21. Minute), geriet aber nur vier Minuten später wieder in Rückstand. Es folgte eine längere Unterbrechung, weil Lengedes Keeper Laurenz Gürtler mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden musste. Weil kein Ersatztorwart da war, zog sich Stürmer Vincent Ibe die Handschuhe an. „Wir zittern uns also in die Halbzeit“, räumte Kleinschmidt ein, der zum Seitenwechsel den angeschlagenen Marvin Oktay vom Feld nahm. Wenig später ging auch Folchmann runter, der zur Nachtschicht musste. „Also hatten wir keinen Stürmer mehr, weshalb Leon Hoffmann als Spitze ranmusste“, berichtete der Coach der Lengeder.

Ebrecht sorgt für das Finale eines kuriosen Spiels

Der Innenverteidiger habe in seiner neuen Rolle aber eine gute Partie abgeliefert und machte vor dem Ausgleich zum 2:2 stark den Ball fest, ehe der aufgerückte Außenverteidiger Felix Karger eine Flanke mit dem Kopf verwertete. Nach der erneut schnellen Antwort der Löwen nur zwei Minuten später „liefen wir leider wieder dem Rückstand hinterher“, so Kleinschmidt.

Zum Glück für die Lengeder war das Kuriositätenkabinett aber noch nicht vollständig. In der 90. Minute beorderte Kleinschmidt seinen Innenverteidiger Laurenz Ebrecht, der in der A-Jugend eigentlich als Zehner spielt, ganz nach vorne. Und nur wenige Sekunden später köpfte Lengedes 1,90-Meter-Nachwuchshoffnung zum Ausgleich ein. „In der Pause saßen wir noch frustriert in der Kabine, am Ende liefen aber alle freudestrahlend rum“, frohlockte Dennis Kleinschmidt nach dem Sprung auf Tabellenplatz 7.

Tore: 0:1 Hungier (7.), 1:1 Folch­mann (21.), 1:2 Gehde (25.), 2:2 Karger (59.), 2:3 Gehde (61.), 3:3 Eb­recht (90.).

Diesen Sonntag (15 Uhr) hat der SVL erneut eine schwierige Aufgabe vor der Brust: Er gastiert bei der SVG Göttingen, und neben den vielen Ausfällen fehlen auch Klaas Gatermann und Yannick Könnecker (jeweils 5. gelbe Karte). „Göttingen ist Favorit, aber aktuell ist in jedem Spiel alles möglich“, erklärt Trainer Kleinschmidt.

lev

