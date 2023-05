Mehr Licht als Schatten beim SV Lengede

Ein klarer Sieg und eine klare Niederlage – so lautete die Bilanz des Fußball-Landesligisten SV Lengede aus den beiden Spielen über das Pfingstwochenende. Zu Hause gegen Kästorf gelang dem Team von Trainer Kai Olzem am Samstag ein ungefährdeter 4:0-Erfolg. Am Montag folgte eine deutliche 2:5-Niederlage beim Spitzenteam aus Nörten-Hardenberg. Das Ergebnis täuscht allerdings über das gute Spiel des SV Lengede hinweg. Olzem war nach den beiden Spielen vollauf zufrieden mit der Leistung seiner Jungs.

Pfingstsamstag

SV Lengede – SSV Kästorf 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Folchmann (16.), 2:0 Oktay (28.), 3:0 Folchmann (55.), 4:0 Oktay (58.).

In der Hinrunde beendete die überraschende 0:1-Niederlage in Kästorf den perfekten Saisonstart mit vier Auftakterfolgen und bildete gleichzeitig den Start einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Das klare 4:0 am Samstag gegen den SSV beendete nun wieder eine Serie: Nach drei Spielen ohne Sieg gab es mal wieder einen Dreier für den SVL. „Das war Balsam auf die geschundenen Seelen bei uns. Der Erfolg, der auch in der Höhe vollkommen verdient war, tat richtig gut“, freute sich SVL-Coach Kai Olzem nach der Partie. Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten viel über sein Team gelernt und herausgefunden, auf wen er sich verlassen kann und auf wen nicht. „Gegen Kästorf standen neun Spieler in der Startelf, die auch in der kommenden Saison dabei sein werden. Und diese Jungs haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert“, so Olzem.

„Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht“

Nach gut einer Viertelstunde sorgte Justin Folchmann für die 1:0-Führung. Marvin Oktay erhöhte nach knapp einer halben Stunde auf 2:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wiederholten beide das Geschehen aus den ersten 45 Minuten, diesmal lagen allerdings nur drei Zeigerumdrehungen zwischen ihren Treffern. „Kästorf hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn wir 5:0 oder 6:0 gewonnen hätten. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht, meiner Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken“, lobte Olzem seine Jungs.

SVL: Gürtler – Karger (76. Henke), Franke, Oktay (65. Kocak), Toprak, Ibe (66. Kräft), Kudlek, Burkutean, Lemke, Folchmann (76. Fassa), Gatermann.

Pfingstmontag

SSV Nörten-Hardenberg – SV Lengede 5:2 (4:1). Tore: 0:1 Oktay (21.), 1:1 Duymelinck (27.), 2:1 Eigentor Erbrecht (36.), 3:1, 4:1, 5:1 Hillemann (43., 44., 60.), 5:2 Könnecker (61.).

Bereits am Pfingstmontag musste die Truppe von Trainer Kai Olzem wieder ran. Diesmal ging es zum Bezirkspokalfinalisten SSV Nörten-Hardenberg. Und Marvin Oktay machte genau da weiter, wo er am Samstag aufgehört hatte. In der 21. Minute besorgte er die Führung für seinen SV Lengede. Diese hatte allerdings nur kurz Bestand, da Lucas Duymelinck für die Hausherren bereits in der 27. Minute ausglich. Kurz vor der Pause legte der SSV dann den Grundstein für den Sieg. Zunächst traf Lengedes Laurenz Erbrecht ins eigene Tore, ehe Nils Hillemann mit einem Doppelpack unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen vorentscheidend auf 4:1 für Nörten-Hardenberg erhöhte. Nach einer Stunde legte Hillemann sogar noch sein drittes Tor nach. Der Schlusspunkt blieb im Gegenzug Yannick Könnecker vorbehalten, der zur 2:5-Ergebniskosmetik für den SVL einnetzte (61.).

Olzem spricht vom besten Saisonspiel

Coach Kai Olzem war nach dem Spiel fast schon euphorisch: „Das Wochenende lief gut für uns und das sage ich vor allem aufgrund der Leistung gegen den SSV. Wir müssen das Ergebnis ausblenden. Das war für mich das beste Spiel, das wir diese Saison gemacht haben. Die Niederlage war unglücklich.“

SVL: Gürtler – Karger, Oktay, Toprak (70. Fassa), Ibe (60. Kocak), Könnecker, Burkutean, Lemke, Ebrecht, Vest, Gatermann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de