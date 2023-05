Fehlentscheidung verhindert Remis für Vechelder Arminen

Die A-Jugend-Fußballer von Arminia Vechelde wurden durch eine Fehlentscheidung in der Nachspielzeit ihrer Landesliga-Partie um einen Punktgewinn gegen die JSG Goslar gebracht. Auch der VfB Peine haderte mit einer Schiri-Entscheidung in Vorsfelde. Die B-Jugend aus Vechelde kam derweil mit 0:8 unter die Räder.

A-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – JSG Goslar 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Karabit (13.), 0:2 Bauer (22.), 0:3 Zink (35.), 1:3 (54.), 2:3 (74.).

Was für eine Partie! Vier Zeitstrafen – zwei für jede Mannschaft – und eine rote Karte für die Hausherren verteilte Schiedsrichter Fabian Jung. Außerdem wurde der Unparteiische in der Nachspielzeit zur tragischen Figur. Mit einer klaren Fehlentscheidung brachte er die Arminen um den verdienten Punkt. Nachdem die Vechelder nach einem 0:3-Pausenrückstand zurückgekommen waren und auf 2:3 gestellt hatten, gab es in der 94. Minute Elfmeter für die Heimelf. Noah Dominik Mook trat an und verwandelte zum vielumjubelten Ausgleich. Doch Schiri Jung pfiff das Tor zurück, weil ein Vechelder Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen war, und gab indirekten Freistoß für die Gäste, anstatt den Strafstoß den Regeln entsprechend wiederholen zu lassen. Eine Fehlentscheidung, für die sich Jung im Nachgang entschuldigte. „Diese Entscheidung ist ein Skandal, wir werden Protest einlegen. Wir wurden um den verdienten Lohn gebracht“, sagte Arminia-Coach Murat Güzel.

SSV Vorsfelde – VfB Peine 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Ibrahim (20., 37.), 2:1 Melde (56.), 2:2 Tiebel (69.), 2:3 Goedecke (78.), 3:3 Bassek (90.+3/Elfmeter).

Der VfB hat das 0:2 zur Pause in der zweiten Halbzeit in eine Führung gedreht, die auch bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Dann gab es einen umstrittenen Elfmeter für Vorsfelde, der zum 3:3-Endstand führte. „Er pfeift Handspiel, aber der Ball geht von der Brust meines Spielers an den Arm. Den muss man nicht geben. Ärgerlich für uns, aber trotzdem bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Jungs“, sagte VfB-Coach Yunus Karaca.

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – FT Braunschweig II 0:8 (0:3). Tore: 0:1 Amas (28.), 0:2, 0:3 Nwanchan Mbah (38., 40.), 0:4 Amas (53.), 0:5 Lange (58.), 0:6 Amas (68.), 0:7 Günther (72.), 0:8 Amas (80.).

Vecheldes Coach Lars Habelmann hatte nach der deutlichen Packung nur eines zu sagen: „Abhaken, Köpfe hoch und auf die nächsten Aufgaben konzentrieren.“

mh

