Jahn-Frauen treffen auf das Überfliegerteam

Saison-Ausklang für die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Dass die Mannschaft von Trainer Daniel Reckel die Spielzeit auf ihrem derzeitigen dritten Tabellenplatz beenden wird, scheint angesichts der Schwere der letzten Aufgabe als unwahrscheinlich. Die Jahn-Frauen treten am Samstag (16 Uhr) – immerhin in Bestbesetzung – bei der Überflieger-Truppe des Hannoverschen SC an, die aus 25 Spielen 25 Siege holte und ihre weiße Weste auch in der letzten Partie behalten möchte.

Wenn es ganz schlecht läuft, werden die Jahnerinnen am Ende nur Fünfte

„Die ziehen ihr Ding durch“, sagt Reckel mit Blick auf die makellose Bilanz des Teams aus der Landeshauptstadt, das seinen „Unfall“ Drittliga-Abstieg sofort repariert hat. Der HSC scheint auch bis zum Ende dieser Saison seinen Torhunger nicht zu verlieren, in den jüngsten Partie gegen den MTV Großenheidorn (50:22) und die HSG Schaumburg Nord (45:16) lieferte der Spitzenreiter jeweils ein Offensiv-Spektakel ab. Im Schnitt kam die Mannschaft pro Spiel auf 37 Treffer.

„Wenn es blöd läuft, dann werden wir nur Fünfter“, ahnt Jahn-Coach Reckel, der die leise Hoffnung hegt, dass die Hannoveranerinnen im letzten Punktspiel nicht mehr mit letzter Konsequenz in die Aktionen gehen. „Vielleicht können wir dann ein bisschen zum Spielverderber werden.“ Nur eines möchte Reckel nicht erleben – eine ähnliche Abfuhr nach desolater Abwehrleistung wie im Hinspiel, das Hannover in Peine mit 37:12 gewann.

jk

