Peine. Wegen einer schweren Verletzung wird das Kreisliga-Spiel 45 Minuten unterbrochen. Der VfL Woltorf patzt außerdem in Edemissen.

Das sportliche Treiben zwischen der TB Bortfeld (in Rot) und dem SV Bosporus Peine (in Blau-Weiß) rückte nach einer schweren Verletzung in den Hintergrund.

Fußball-Kreisliga 2:2 in Bortfeld wird für Bosporus Peine „zweitrangig“

Sowohl der Dritte SV Bosporus Peine als auch der Vierte VfL Woltorf fuhren in der Fußball-Kreisliga bei abstiegsgefährdeten Teams ohne einen Dreier nach Hause. Damit können beide Teams ihren letzten Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben. Doch vor allem bei Bosporus rückte das sportliche Geschehen nach der schweren Verletzung von Hasan Karahancer in den Hintergrund.

TSV Marathon Peine DJK – TSV RW Schwicheldt 2:3 (2:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Bacaksiz (19., 24., 33.), 1:3 Toprakli (42./FE), 2:3 Rothe (44.).

Trotz des Dreierpacks von Onur Bacaksiz (seine Saisontore 31, 32 und 33) machte es der Spitzenreiter kurz vor dem Pausentee noch einmal spannend – fuhr aber letztlich mit drei Zählern nach Hause.

TSV Eintracht Edemissen – VfL Woltorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Jacob (26./FE, 70.). Gelb-Rot: Konschak (75.).

Für die Gäste war die Niederlage beim Kellerkind nach dem 0:1 gegen Oberg in der Vorwoche bereits die zweite Pleite in Folge. „Wir haben gut angefangen, aber in der der Folge einfach zu wenig gemacht“, berichtete VfL-Coach Nedin Cerimovic. Der Gastgeber habe sich den Sieg auch verdient. „Edemissen war sehr griffig und sehr motiviert“, ergänzte Cerimovic.

TuS Fortuna Oberg – TSV Dungelbeck 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Hollstamm (73./FE), 1:1 Rotmann (78.), 2:1 Grigorjan (82.), 2:2 Schönfeld (90.+2/ET).

73 Minuten musste sich die Zuschauer in Oberg gedulden – doch dann nahm das Spiel so richtig an Fahrt auf. Für den TSV könnte dieser Zähler dabei im Abstiegskampf Gold wert sein.

TB Bortfeld – SV Bosporus Peine 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Dagasan (32.), 0:2 Saray (70./FE), 1:2 Titze (80.), 2:2 Kallweit (90.+5).

Der SV gab eine eigentlich komfortable 2:0-Führung innerhalb der letzten zehn Minuten noch aus der Hand – und musste sich mit einem Zähler begnügen. Doch das Ergebnis hatte im Bosporus-Lager schon ab Minute 43 keine Rolle mehr gespielt. Was war passiert? SV-Kicker Hasan Karahancer zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Im Anschluss wurde die Partie für 45 Minuten unterbrochen. „Wir wollten das Spiel sauber zu Ende bringen. Meine Jungs waren mit dem Kopf ganz woanders. Deshalb ist das Ergebnis zweitrangig“, sagte der mitgenommene Gäste-Trainer Hüseyin Elma.

SV Lengede II – SV Herta Equord 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Knöfler (10.), 1:1 Sefrin (15.), 2:1 Knöfler (23.), 3:1 Didzoleit (44.), 3:2 Rettschlag (47.), 4:2 Buchner (89.), 4:3 Sefrin (90.+1).

Sieben-Tore-Spektakel in Lengede! Der Treffer von Hertas Bastian Sefrin in der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät.

SSV Stederdorf – VfB Peine 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Spatafora (1.), 1:1 Schroth (17.), 1:2 Spatafora (21.), 1:3 Schmidt (84.).

Der VfB bleibt nach dem Sieg Spitzenreiter Schwicheldt weiter auf den Fersen.

TSV Eixe – TSV Clauen/Soßmar 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Pröst (25.), 1:1 Rehwagen (26.), 2:1, 3:1 Ewald (40., 72.).

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie feierte das Tabellenschlusslicht wieder einmal einen dreifachen Punktgewinn. Maurcie Ewald glänzte mit einem Doppelpack.

