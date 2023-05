Kai Olzem bedient nach Lengeder 0:5-Pleite

Kai Olzem, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede, war nach der deutlichen 0:5 (0:3)-Schlappe beim TSC Vahdet Braunschweig bedient: „Man muss sich eingestehen, dass diese Mannschaft, so wie sie aktuell zusammengestellt ist, die Kohlen in dieser Saison nicht mehr aus dem Feuer holen wird. Ich bin maßlos enttäuscht!“

Für die Lengeder war die Pleite in der Löwenstadt die bereits vierte Niederlage in den vergangenen sieben Partien mit einer Anzahl von fünf Gegentoren oder mehr – und Olzem befürchtet, dass in den kommenden Wochen noch die ein oder andere haushohe Pleite dazu kommen wird. „Wenn wir weiterhin so auftreten wie am Freitagabend in Braunschweig, dann werden wir weiter Schiffbruch erleiden.“

Dem Coach schwant Böses

Bereits einige Zeit vor dem Anpfiff des Spiels beim zuletzt formstarken TSC Vahdet hatte Lengedes Coach Böses geschwant: „Das Aufwärmen war schon nicht nach meinem Geschmack.“ Olzem regierte prompt und nahm seine Mannen in seinen letzten Worten an das Team in die Pflicht. „Ich habe noch einmal versucht, jeden Spieler emotional zu packen.“

Die Ansprache des SV-Trainers verpuffte jedoch schon nach sieben Spielminuten, als Sebastian Agudo Chacon den Nachbarn im Tabellenmittelfeld in Front brachte. Doch es sollte nicht der einzige Chacon-Treffer an diesem Tag sein, denn Braunschweigs Nummer 17 legte mit seinem zweiten Streich nach (19.). Für die Vorentscheidung sorgte Salih Ayaz bereits nach rund einer halben Stunde. „Die 3:0-Führung ging schon so in Ordnung“, befand Olzem.

„Andere Einstellung zum Mannschaftssport“

Nach dem Seitenwechsel habe der SV dann zumindest kurzzeitig ein anderes Gesicht gezeigt. „Da hätten wir auch verkürzen können.“ Kurz vor dem Ende war es aber dem TSC vorbehalten, noch zwei Tore nachzulegen. „Ich habe persönlich eine andere Einstellung zum Mannschaftssport und werde jetzt harte Personalentscheidungen treffen“, stellte Olzem klar.

SV: Gürtler – Ibe (63. Kräft), Hoffmann (78. Bochmann), Gatermann, Karger – Vest – Toprak (72. Younes), Kamp (78. Ebrecht), Franke, Könnecker – Oktay.

Tore: 1:0, 2:0 Chacon (7., 19.), 3:0 Ayaz (26.), 4:0 Piskin (80.), 5:0 Hajdaraj (86.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de