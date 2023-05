SV Lengede lässt zwei Zähler liegen gegen Wahrenholz

„Am Ende des Tages finde ich es sehr bitter, dass eine Mannschaft wie Wahrenholz hier einen Punkt mitnehmen kann. Der VfL hat rein gar nichts für das Spiel getan“, befand Kai Olzem, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede, nach dem 3:3 (2:1) gegen die abstiegsbedrohten Wahrenholzer. Dabei verspielten die Gastgeber gleich zweimal eine zwischenzeitliche Führung.

Die Partie begann mit einer schnellen Führung für die Gäste aus dem Landkreis Gifhorn: Patrick Schön verwandelte bereits nach fünf Spielminuten einen Foulstrafstoß für die Schwarz-Gelben. „Nach dem frühen Rückstand hatten wir das Spiel aber ganz klar im Griff“, unterstrich Olzem, dessen Elf „Fußball spielen wollte“.

Traumtor von Vest

Die Belohnung: Der Ausgleich von Sechser Philipp Vest, der das Spielgerät aus etwa 35 Metern in den Winkel jagte. „Ein Traumtor“, wie Lengedes Trainer meinte. Bis zur Halbzeitpause machten die Lengeder nun richtig Druck. „Wir wollten den zweiten Treffer.“ Nachdem Marvin Oktay zunächst noch vergeben hatte (35. Minute), machte es der Mittelstürmer unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen besser – das 2:1 für die Gastgeber.

Könnecker verpasst das 3:1

Olzem gab an: „Wir kommen super aus der Halbzeitpause!“ Die nächste gute Möglichkeit, die Führung auf zwei Treffer auszubauen, vergab Yannick Könnecker nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel. Doch weil der SV seine eigenen Torchancen ungenutzt ließ, bestraften es die Gäste: Marten Richter traf mit einem satten Schuss nach rund einer Stunde zum 2:2. Diese Führung hatte aber nur neun Minuten bestand, ehe Oktay per Kopf seinen Doppelpack zur erneuten SV-Führung schnürte. Letztlich reichten zwei zwischenzeitliche Führungen nicht für einen Lengeder Heimerfolg, da auch Schön sein zweites Tor an diesem Nachmittag erzielte – per Handelfmeter zum Punktgewinn für die Wahrenholzer.

Während sich die Elf von Sebastian Ludwig über diesen einen Zähler freute, war die Stimmung im SV-Lager getrübt: „Wir haben leider zwei Punkte verloren.“

SV: Gürtler – Ibe (62. Hoffmann), Lemke, Gatermann, Karger (73. Folchmann) – Kamp (62. Toprak), Burkutean (73. Younis), Franke, Könnecker – Oktay.

Tore: 0:1 Schön (5./FE), 1:1 Vest (10.), 2:1 Oktay (44.), 2:2 Richter (60.), 3:2 Oktay (69.), 3:3 Schön (73./HE).

