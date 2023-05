Rettungsgrätsche in der 90. Minute: Schwicheldt siegt 3:2

Der Kampf um die Spitze der Fußball-Kreisliga hätte kaum packender verlaufen können. In ei­nem laut Schwicheldts TrainerTobias Dreyer „mega Spiel“, setzte sich seine Mannschaft am Donnerstagabend letztlich mit 3:2 (0:0) gegen den Verfolger VfB Peine durch und bleibt auf dem Platz an der Sonne. Allerdings mussten die Rot-Weißen bis in die Nachspielzeit um ihren 16. Saisonerfolg bangen.

Nach der Pause nimmt das Spiel richtig Fahrt auf

Die erste Halbzeit dieses „über 90 Minuten hochinteressanten Spiels“ verlief sehr taktisch. Beide Teams hatten je eine richtig gute Chance. Auf der einen Seite verhinderte der Schwicheldter Keeper Timo Schrul den Einschlag glänzend, auf der anderen Seite war es der Pfosten. Erst ab der VfB-Führung kurz nach der Pause (48.) – Kerrim Driesen zog in den Sechzehner rein und schloss ab – ging es dann so richtig los. „Es war wichtig, dass wir weiter daran geglaubt haben. Wir waren davor gut im Spiel, hatten nach der Pause direkt zwei dicke Chancen – und wir haben die Druckphase aufrecht gehalten“, freute sich Tobias Dreyer, dessen Team nur vier Minuten später zum Ausgleich kam.

Onur Bacaksiz ist an allen drei Schwicheldter Toren beteiligt

Ein Freistoß von Onur Bacaksiz bekam ein Peiner im Strafraum an die Hand – Elfmeter! „Darüber hat sich auch niemand beschwert“, so Dreyer. Nach erfolgreichem Schuss legte Schwicheldts Topstürmer nur zwei Zeigerumdrehungen später seinen28. Saisontreffer nach. „Vor dem Tor hat er einen kühlen Kopf.“ Mit einer Vorlage durch die Beine eines VfB-Verteidigers hindurch war der frühere Landesliga-Akteur auch am dritten RW-Treffer beteiligt (69.).

Danach ließen sich die Hausherren etwas in die Defensive drücken. „Der VfB hat auf Dreierkette umgestellt“, so Dreyer. Und die Peiner kamen in der 88. Minute noch einmal zum Anschluss. „In den letzten fünf Minuten danach mussten wir ganz schön leiden“, erklärte Dreyer, dessen Team auch den letzten Versuch der Gäste abwehrte. Schrul parierte mit starkem Reflex und verlangsamte damit den Ball, der trotzdem noch in Richtung Tor trudelte. Thore Edeler kam angegrätscht und rettete vor einem VfB-Stürmer.

Tore: 0:1 Kerrim Driesen (49.), 1:1, 2:1 Onur Bacaksiz (53. Elfmeter, 55.), 3:1 René Rieger (69.), 3:2 Aladin Capli (88.).

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de