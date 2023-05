Dreifache Tia Zimmermann: Broistedt siegt 3:0

Im Spiel gegen die Reserve von Hannover 96 haben die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt das gezeigt, was sie in dieser Oberliga-Saison lange haben vermissen lassen. „Wir waren effizient“, freute sich Trainer Börge Warzecha. Denn seine Mannschaft verwertete in Person von Topstürmerin Tia Zimmermann drei ihrer fünf Chancen und gewann somit 3:0 (2:0) gegen das Team aus der Landeshauptstadt.

„Wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen“, war sich Warzecha sicher. Kurz vor der Pause hatte Tia Zimmermann mit ih­rem Doppelschlag für eine komfortable Halbzeitführung gesorgt. „Speziell aber das dritte Tor“, erklärt der Pfeile-Coach. In Minute 52, sprich kurz nach dem Seitenwechsel, sorgte Broistedts Stürmerin mit ihrem zwölften Saisontreffer für die Vorentscheidung. „Danach kam von Hannover 96 nicht mehr so viel Gegenwehr. Oder zumindest nicht mehr mit der nötigen Vehemenz“, sagte der Coach, dessen Elf den Erfolg sicher herunterspielte und sogar ohne Gegentor blieb.

Trotz des Sieges scheint der Abstieg der Pfeile besiegelt zu sein. Immerhin müssten sie ihre übrigen drei Spiele gewinnen und die Konkurrenz sämtliche Partien verlieren, damit die Broistedterinnen noch um zwei Plätze in der Tabelle klettern. „Wir sind da auch realistisch“, betonte Warzecha, der für die Begegnungen mit Bemerode, Hildesheim und Hastenbeck allerdings verspricht: „Wir werden auf jeden Fall bis zum Ende der Saison weiter Vollgas geben.“

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Tia Zimmermann (38., 41., 52.).

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de