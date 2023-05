1:1 gegen Topteam, 3:9 gegen Mittelfeld-Gegner

Über das 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Bezirksliga-Topteam Rot-Weiß Volkmarode am 1. Mai konnte sich Andy Bresch, Trainer des TSV Sonnenberg, nur bedingt freuen. „Es ist ein Punktgewinn, ja. Aber insgesamt ein Schritt zurück“, bedauerte der Coach, der nämlich zwei Tage zuvor einen desolaten Auftritt seiner Mannschaft verkraften musste. Mit 3:9 (1:5) kam Sonnenberg beim BSC Acosta II unter die Räder.

BSC Acosta II – TSV Sonnenberg 9:3 (5:1). Tore: 1:0 Schene (2.), 2:0 de Leon (13.), 3:0 Beuchel (15.), 3:1 Thomsen (17.), 4:1 Schene (29.), 5:1 Voigtländer (44.), 5:2 Üsküplü (53.), 6:2 de Leon (70.), 7:2 Schene (75.), 8:2 ET Thomalla (80.), 8:3 Fr. Falb (83.), 9:3 Lobitz (90.).

Bereits nach 15 Minuten wurde deutlich, dass dieses Spiel kein positives Ende für den TSV Sonnenberg nehmen sollte. Mit 0:3 lag der Bezirksliga-Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt bereits zurück und musste schmerzlich feststellen, dass aktuell die Klasse im Kader fehlt. „Wir trainieren seit einigen Wochen nicht gut, das macht sich auf dem Feld bemerkbar“, sagte TSV-Coach Andy Bresch. Seine Mannschaft lag zur Pause bereits mit 1:5 zurück – im zweiten Durchgang folgten noch vier weitere Gegentreffer. „Wir machen seit einigen Spielen immer wieder die gleichen Fehler in der Abwehr, die dann zu Gegentreffern führen. Das zeugt von mangelnder Klasse“, fand Andy Bresch deutliche Worte. Einzig Positiv seien die drei schön herausgespielten eigenen Treffer gewesen.

TSV Sonnenberg – SC Rot-Weiß Volkmarode 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Pascal Thomsen (47.), 1:1 Thurau (74.). Besonderes: Gelb-Rot für Sonnenberg (90.+1).

„Ich bin enttäuscht. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen“, sagte Bresch nach dem Duell mit dem Aufstiegsaspiranten. Sonnenberg stand tief und verteidigte die Versuche der Braunschweiger Gäste weg. Über schnelle Konter wurde der TSV schließlich selber gefährlich – so auch beim Führungstreffer durch Pascal Thomsen in der 47. Minute. „Danach verpassen wir das 2:0, das 3:0… wir stehen frei vor dem Tor und haben keine guten Abschlüsse“, monierte Bresch, dessen Team eine gute Einstellung an den Tag legte: „Alle sind an die Grenze gegangen. Und Volkmarode wurde immer unsicherer, immer unzufriedener.“ Irgendwann sei der Druck der Gäste, die durchgehend das Spiel machten, aber zu groß gewesen. Folgerichtig fiel das Gegentor. „Allerdings auch etwas unglücklich“, so Bresch. Ein abgefälschter Schuss landete vor den Füßen von Volkmarodes Marvin Thurau, der nur einschieben musste.

