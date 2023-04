Freistoßtore von Jannes Cichon bringen SVL-Sieg

Einen wichtigen Sieg haben die B-Junioren des SV Lengede gefeiert und damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen der Bezirksliga vergrößert. Ähnlich wichtig war der Erfolg der Broistedter A-Jugend, die mit drei Torhütern im Feld antrat und sich gegen TuSpo Petershütte durchsetzte. Vecheldes C-Junioren sind weiter auf Titelkurs.

A-Junioren, Bezirksliga

Pfeil Broistedt – TuSpo Petershütte 3:1 (1:1). Tore: 0:1 (29.), 1:1 Bjarne Göbel (38.), 2:1 Mansur Celik (48.), 3:1 Mustafa Tamin (86.).

So eine kuriose Mannschaft habe Pfeil-Trainer Stefan Pelz noch nicht beisammen gehabt: „Mit vier Torhütern und drei B-Jugendlichen.“ Und trotzdem klappte es mit einem Sieg. „Uns war klar, dass wir kämpfen müssen“, sagte der Broistedter Trainer – doch in den ersten 20 Minuten setzte es sein Team noch nicht um. Auf den verdienten Rückstand folgte aber noch vor der Pause die Antwort der Hausherren, die nach der Pause noch einmal zehn Prozent drauflegten. Und am Ende gab mit Nick Iser sogar einer der Keeper, die im Feld ran mussten, die Vorlage zum entscheidenden 3:1.

JSG Eintracht HöhBernSee – SV Lengede 1:1 (1:0). Tore: 1:0 (7.), 1:1 Smaja Ahmetovic (47.).

Die Lengeder mussten sich mit einem Remis zufriedengeben.

B-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – 1. JFV Braunschweig 2:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Jannes Cichon (10., 25.).

Mit zwei direkten Freistoßtoren von Jannes Cichon gingen die Lengeder vor der Pause in Führung. „Einer ging direkt rein, der andere war abgefälscht – Jannes hat schon ein feines Füßchen“, lobte der SVL-Trainer Marcel Burkutean seinen Doppeltorschützen. Vom Gegner kam in den ersten 40 Minuten wenig, erst als die Lengeder nach der Pause etwas einbrachen, machten die Braunschweiger mehr Dampf. „Wir haben uns aber komplett reingeworfen“, berichtete Marcel Burkutean glücklich.

C-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – Arminia Vechelde 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Ben Jansen (1.), 1:1 (17.), 1:2 William Clasen (29.), 1:3 Max Loewenstein (62.), 1:4 Samuel Scholz (70.+1).

Die Wolfenbütteler seien ein unangenehmer Gegner gewesen, erklärte Vecheldes Trainer Tom Keunecke. „Da muss man erstmal die Punkte holen.“ Und das tat der Tabellenführer mit vier stark herausgespielten Toren über Außen, die nach einem im Training einstudierten Muster fielen. Als es lange 2:1 für die Arminia stand, ließen die Gäste nur eine Chance zu und machten im Anschluss mit zwei Toren den Deckel drauf.

