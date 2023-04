Sickte. Die Elf von Trainer Thomas Mainka nutzt ihre Torchancen nicht und steht trotz 1:0-Pausenführung am Ende mit leeren Händen da.

Fußball-Bezirksliga 1:2 – TSV Wendezelle kassiert in Sickte späten K.o.-Treffer

Für den TSV Wendezelle gab es in der Fußball-Bezirksliga eine bittere 1:2 (1:0)-Pleite beim TSV Sickte. Gegen die akut abstiegsgefährdeten Sickter kassierte Wendezelle den entscheidenden Gegentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Beide Mannschaften lieferten sich vom Anpfiff weg ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste die besseren Chancen hatte. Die Führung ließ aber bis zur 20. Minute auf sich warten – Patrick Woltmann traf für Wendezelle. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon lange dominiert und hätten die Führung anschließend noch deutlicher gestalten können“, sagte Trainer Thomas Mainka. Ole Kamp, Torsten Erich und Woltmann vergaben ihre Chancen aber allesamt, so ging es für die Gäste nur mit der knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild, Wendezelle drückte auf das 2:0 – doch es kam ganz anders. Nach etwa einer Stunde erzielte Finn Rohland nach einer Flanke den schmeichelhaften Ausgleichstreffer für Sickte. „Das war natürlich sehr ärgerlich, doch wir haben gut reagiert“, analysierte Thomas Mainka. Seine Mannschaft hatte in der Folge weitere gute Chancen, doch der Ball wollte an diesem Nachmittag kein weiteres Mal im Sickter Tor einschlagen.

Als sich die meisten Spieler und Zuschauer auf ein 1:1-Remis eingestellt hatten, verteidigten die Wendezeller eine Situation nicht entschlossen genug – und mussten aus dem Gewühl heraus noch den zweiten Gegentreffer und damit den K.o. hinnehmen. Großer Jubel auf der einen – große Enttäuschung auf der anderen Seite. „Da müssen wir einfach konsequenter in den Zweikampf kommen. Wir wollten hier zumindest einen Punkt holen – das haben wir nicht geschafft und sind dementsprechend bedient.“

Tore: 0:1 Woltmann (20.), 1:1 Rohland (60.), 2:1 Schmidt (90+3.).

