Verunsicherte Sonnenberger treten weiter auf der Stelle

„Man merkt den Jungs einfach die Verunsicherung an.“Andy Bresch, Trainer des TSV Sonnenberg in der Fußball-Bezirksliga, kennt den Grund für die nicht gerade erfreulichen Ergebnisse in dieser Saison ganz genau. „Wir tun uns zu schwer, machen zu viele einfache Fehler, die dann gleich zu Gegentoren führen. Es ist dann immer brutal, den Rückstand wieder aufzuholen.“ So war es auch am Mittwochabend, als der Peiner Aufsteiger mit 1:2 (0:2) gegen die Reserve der FT Braunschweig verlor und auf einem Abstiegsplatz blieb.

In den ersten 20 Minuten verließen die Sonnenberger die eigene Spielhälfte fast gar nicht, während die Freien Turnier viel für das Spiel taten und gleich nach sechs Minuten mit einem Freistoß zum Erfolg kamen. Wenig später dann einer dieser Fehler, der in die Kategorie „Verunsicherung“ passt. Innenverteidiger Jonas Wolter wollte einen liegenden Ball lang rausschlagen, trat daneben und begünstigte damit die schnelle Erhöhung der Gäste aus dem Prinzenpark. Bis zur Pause berappelten sich die Sonnenberger, so richtig gefährlich wurde ihr Offensivspiel allerdings erst im zweiten Durchgang.

„Da hatten wir dann zwei Lattentreffer und zwei weitere hundertprozentige Chancen“, bedauerte AndyBresch, dessen Team selbst in Unterzahl mehr Ballbesitz hatte. Der roten Karte gegen Keeper Oliver Becher (60.) war erneut ein grober Fehler vorausgegangen. „Aus der Viererkette klappt bei einem langen Ball kein Verteidiger ab. Olli hat dann außerhalb des Sechzehners mit der Hand geklärt“, so Bresch, dessen Team spät zum Anschluss durch Frederik Falb kam. Danach hatte der Offensivmann noch einen aussichtsreichen Freistoß. „Letztes Jahr in der Kreisliga geht das Ding rein, jetzt eben knapp daneben.“

Tore: 0:1 Thiessen (6.), 0:2 Tang (8.), 1:2 Frederik Falb (89.).

lev

