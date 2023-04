TSV Wipshausen gewinnt auch das nächste Topspiel

Der TSV Wipshausen hat in der 1. Fußball-Kreisklasse auch das nächste Spitzenspiel gewonnen. Nach dem 5:0-Erfolg über Handorf bezwang das Team von Trainer Andreas Laurer auch Verfolger FC Pfeil Broistedt mit 4:1 (2:1). In den übrigen Spielen gab es drei weitere Heimsiege und einen kampflosen Erfolg für die Adler Handorf

TSV Wipshausen – Pfeil Broistedt 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Witte (9.), 1:1 Pelz (11.), 2:1 Eigentor Casavecchia (45.), 3:1 Brennecke (73.), 4:1 Bagus (85.).

Den frühen Treffer (9.) von Melvin Witte beantworteten die Pfeile schnell mit dem 1:1-Ausgleich. Bei einem Freistoß ließ der TSV-Keeper Steffen Ansorge den Ball nach vorne klatschen. Maurice Pelz staubte ab (11.). Und von da an hatten die Gäste laut Wipshausens Trainer An­dreas Laurer nur noch eine einzige Torchance, die im zweiten Durchgang aber nichts einbrachte. „Wir waren einfach einen Tick stärker in den Zweikämpfen und immer ein bisschen schneller am Ball“, erklärte Laurer, dessen Team die langen Pässe der Broistedter hinter die Abwehr der Hausherren stets abfing.

Pfeil-Coach Frank Langemann monierte: „Immer wenn wir den Ball hinten rausgespielt haben, kam der postwendend wieder zurück. Uns hat dagegen hinten die Präsenz in den Kopfballduellen gefehlt.“ Au­ßerdem habe sein Team die Gegentore begünstigt. Fabian Casavecchia unterlief kurz vor der Pause ein Ei­gentor „und zweimal treten wir über den Ball“, bedauerte Langemann. So hatten Tim Brennecke (73.) und Kai Bagus (85.) wenig Mühe den 4:1-Endstand herzustellen. „Wir hatten keine Vielzahl an Großchancen“, erklärte der Wipshausener Trainer Laurer, „aber die, die da waren, haben wir eiskalt genutzt.“ Die Broistedter liegen nun knapp hinter den Adlern Handorf auf Aufstiegsrang 2. „Wir müssen jetzt einfach unsere Hausaufgaben machen“, ist der Pfeil-Trainer Frank Langemann überzeugt.

Teutonia Groß Lafferde II – TSV Münstedt 1:0 (1:0). Tor: Adam (38.).

Der Sieg tue im Abstiegskampf sehr gut, so Lafferdes Trainer André Koster, der sich als früherer Verteidiger auch über die erste Zu-Null-Partie seiner Elf in der Saison freute. Dabei sei es „ein typisches 1:1-Spiel“ gewesen, so Koster, der drei gute Chancen der Gäste in Erinnerung hat. Einmal parierte Keeper Leon Schmidt, einmal grätschte ein Verteidiger noch rechtzeitig ab und das Traumtor eines Münstedters aus 25 Metern in den Winkel erkannte der Schiedsrichter wegen eines Handspiels bei der Ballannahme nicht an. Auf der anderen Seite sorgte Lukas Adam mit einem Schuss aus dem Rückraum für den Sieg.

SSV Plockhorst – SG Adenstedt 3:0 (1:0).Tore: 1:0 Knieling (38., Elfmeter), 2:0 Zemke (64.), 3:0 Knieling (73., Elfmeter).

In der ersten Hälfte scheiterten die Plockhorster an ihrer eigenen Chancenverwertung, gingen Dank eines Elfmeters aber doch noch in Führung. Nach dem Seitenwechsel nutzte der SSV einen Querpass des Gegners im eigenen Sechzehner und einen weiteren Elfmeter zum ungefährdeten Sieg. „Adenstedt hatte nur eine Chance“, sagte SSV-Trainer Peter Wedemeyer.

Bültener SC – MTV Wedtlenstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Frühling (10., 49.).

BSC-Trainer Hubert Meyer freute sich über einen „wichtigen Erfolg“ – und dass sein Team erstmals im neuen Jahr ohne Gegentor blieb. Selbstverständlich sei das nicht, da sich gleich im ersten Spiel in 2023 vier Spieler verletzt hätten. „Uns wurde die ganze Hintermannschaft auseinandergerissen“, berichtete Meyer, dessen Team den Wedtlen­stedtern vor allem physisch die Stirn bot und das Spiel durch einen Doppelpack von Patrik Frühling entschied.

TSV Adler Handorf – TSV Meerdorf 5:0 (Gast nicht angetreten).

Zu hoch sind aktuell der Kranken- und Verletztenstand bei den Meerdorfern, die zudem kurzfristige Absagen hinnehmen mussten: Der TSV bekam kein Team zusammen.

