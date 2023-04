3:0-Sieg – und das nächste Kellerduell wartet bereits

Die Broistedter Fußballerinnen haben drei weitere Punkte für den erhofften Klassenerhalt in der Oberliga eingesammelt. Gegen das Schlusslicht FC Eintracht Northeim setzten sich die Pfeile mit 3:0 (1:0) durch. „Es war eine ganz gute Partie von uns“, lobte Trainer Börge Warzecha. „Wir waren von der ersten Minute an auf dem Platz und in den Zweikämpfen.“

Tia Zimmermann bringt Pfeil Broistedt mit einem Sonntagsschuss in Front

In der ersten Hälfte sah der Coach noch ein ziemlich enges Spiel. „Die Northeimerinnen haben sich reingehauen und reingebissen“, hob der Broistedter den Einsatz der Eintracht aus Südniedersachsen hervor. So mussten die Pfeile bis zur 22. Minute auf die Führung warten. Eine Ecke klärten die Gäste vor den eigenen Sechzehner, wo Broistedts Tia Zimmermann wartete. Per Direktabnahme überspielte sie die Northeimer Keeperin und erzielte ihren neunten Saisontreffer. „Das war ei­n Sonntagsschuss. Und wir hatten noch zwei weitere dicke Chancen“, berichtete Warzecha. Doch für sein Team ging es nur mit einer knappen Führung in die zweite Hälfte.

Eigentor kurz nach der Pause stellt die Weichen endgültig auf Sieg

Dort stellten sich die Weichen allerdings schnell auf Sieg. Eine Hereingabe von Bianca Giering lenkte eine Northeimerin bereits in Minute 47 in das eigene Tor. Spätestens mit dem 3:0 von Jessica Engwicht (82.), die von der Strafraumkante überlegt einschob, war die Partie zugunsten der Pfeile entschieden. Und hinten ließen die Broistedterinnen nichts zu. „Es war eine gute Defensivleistung“, so Warzecha.

Für sein Team steht schon an diesem Freitag das nächste Kellerduell an. Ab 19.30 ist der HSC Hannover zu Gast. Außerdem treten die Pfeile zwei Tage später (Sonntag, 13 Uhr) beim Tabellenzweiten TSV Limmer an. „Wir tun gut daran, weiter von Spiel zu Spiel zu schauen“, erklärte Börge Warzecha.

Tore: 1:0 Tia Zimmermann (22.), 2:0 Eigentor (47.), 3:0 Jessica Engwicht (82.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de