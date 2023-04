6:1-Lauf bringt Vater Jahn auf die Siegerstraße

Peine. Die Peinerinnen gewinnen gegen den TV Hannover-Badenstedt II mit 36:28 und rücken bis auf zwei Punkte an den Zweitplatzierten heran.

Vielleicht können die Peiner Handballerinnen jetzt in der Handball-Oberliga doch noch nach der Vizemeisterschaft greifen. Der MTV Vater Jahn setzte sich mit 36:28 (18:14) gegen den aktuellen Tabellenzweiten, den TV Hannover-Badenstedt II, durch und hat jetzt nur noch vier Minuspunkte mehr auf dem Konto als das junge Team aus der Landeshauptstadt.

In der ersten Hälfte liefen die Jahnerinnen über 2:4 (10. Minute), 6:8 (16.) und 9:11 (20.) zunächst dauernd einem leichten Rückstand hinterher. Danach glich Peines Toptorjägerin Nele Kruck mit zwei Treffern in Serie aus und legte dann auch doppelt zum 13:13 nach, als die Hannoveranerinnen wieder um zwei Tore davonzogen. Bis zur Pause ließen die Gastgeberinnen nur noch einen Ge­gentreffer zu und erarbeiten sich durch die Tore von Tabea Bleyer, die all ihre fünf Siebenmeter des Tages verwandelte, Pauline Fust, Denise Lächelt und Nele Kruck einen Vorsprung von vier Toren (18:14).

Zwischenspurt entscheidet das Spitzenspiel zugunsten der Peinerinnen

Zügig nach dem Seitenwechsel machten die Peiner Handballerinnen deutlich, wer dieses Spitzenspiel am Silberkamp für sich entscheiden würde. Mit einem starken 6:1-Lauf zogen die Jahnerinnen zwischen der 36. und der 42. Minute auf 27:18 davon und hielten den Vorsprung bis zum Ende des Spiels. Am kommenden Samstag ist das Team dann auswärts gefragt, wenn es ab 18 Uhr beim SC Germania List antritt. Der Gastgeber belegt aktuell den drittletzten Tabellenplatz.

VJ Peine: Kilsbach – Bleyer 8 Tore/5 Siebenmeter, Kruck 7/1, Bührig 7, Lächelt 6, Wattenberg 2, Neumann 1, Fust 1, Rühling 1, A. Bergmann.

lev

