Die Underdogs machen’s!

Man sollte die „Kleinen“ besser nicht unterschätzen! Das hat das Achtelfinale im Volksbank-BraWo-Kreispokal der Fußballer eindrucksvoll bewiesen. So setzten sich mit Bierbergen und Ölsburg zwei Teams aus der 2. Kreisklasse durch und spielen in zwei Wochen gegeneinander um einen Platz im Halbfinale. Auch Wipshausen und Essinghausen kamen durch, während die Bortfelder im Kreisliga-Duell das Spitzenteam SV Bosporus nach Elfmeterschießen stürzten. Eine Partie endete am Freitag erst nach Redaktionsschluss, zwei fielen aus und werden neu angesetzt.

TB Bortfeld – Bosporus Peine 5:4 n. E. (1:1, 1:0).Tore: 1:0 Hantel (42.), 1:1 A. Saray (55.). Vom Punkt trafen: Kallweit, Fritsch, Berlin, Janeschik für Bortfeld und Akbas, A. Saray, Arayici für Bosporus.

Das ausgeglichene Ergebnis nach 90 Minuten kam laut Bortfelds Trainer Marius Plote über den Kampf zustande. „Es war von beiden ein schlechtes Spiel mit nur wenigen fußballerischen Höhepunkten“, sagt der Coach. Einer führte dann aber doch zur TB-Führung. Nach einer sauberen Kombination, köpfte Maxi Hantel eine Flanke von Kevin Kallweit ein (1:0). Bosporus kam nach der Pause durch einen langen Ball hinter die Abwehrkette zum Ausgleich und es ging ins Elfmeterschießen. Dort verschoss auf Bortfelder Seite lediglich der Torschütze Hantel, während zwei Peiner am starken TB-Keeper Marco Lehne scheiterten – einen Versuch lenkte er gerade noch so an die Latte.

TSV Essinghausen – SSV Stederdorf 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Manteufel (2.), 1:1 Scharenberg (5.), 1:2 Hasler (53.), 2:2 Schulz (70.), 3:2 Stankovic (80.), 4:2, 5:2 Brandt (87., 90.+1).

Früh fielen zwei Tore – auf beiden Seiten je eins – ehe die Essinghausener beide Innenverteidiger Jannis Bock und Finn Rohde verletzungsbedingt rausnehmen mussten. „Das hat uns leider etwas aus dem Tritt gebracht“, sagte TSV-Coach Bayram Kaymak, dessen Team sich im zweiten Durchgang wieder steigerte und erneut einen Rückstand ausglich. Danach folgten drei weitere Treffer zum 5:2-Erfolg. „Die Jungs haben gekämpft und geackert. Die Teams waren auf Augenhöhe, aber bei uns war der Willen da – wir wollten unbedingt weiterkommen“, freute sich Kaymak über die Einstellung seiner Mannschaft.

TSV Wipshausen – Viktoria Woltwiesche 3:1 (3:1). Tore: 0:1 Brandes (2.), 1:1 Filbrandt (18.), 2:1 Trappe (25.), 3:1 Bagus (34.). Besonderes: Rot für Woltwiesche (30.).

Unglücklich rutschte den Wipshausenern bei einer Ecke ein Ball durch die Lappen (2.). „Das hat uns aber überhaupt nicht aus dem Konzept gebracht. Wir haben schnell gesehen, dass Woltwiesche hinten anfällig ist“, so TSV-Trainer Andreas Laurer, dessen Team vor der Pause schon auf 3:1 stellte. Eine rote Karte für die Gäste wegen eines unschönen Wortgefechtes zweiter Viktoria-Mitspieler trug dazu bei, dass sich nichts mehr am Spielstand änderte. Unschönes Ende für den Pokalabend: „Ein Woltwiescher ist in der letzten Minute im Rasen hängen geblieben und hat sich schwer verletzt. Das Knacken habe ich über den ganzen Platz gehört“, bedauerte Andreas Laurer den Vorfall.

TuS Bierbergen – TSV Denstorf 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Rohne (33.), 1:1 Offen (58.), 2:1 Laßmann (62.).

In der ersten Hälfte hätten die Bierbergener laut TuS-Trainer An­dreas Brandt etwas mehr vom Spiel gehabt, das Tor machten aber die Gäste aus Denstorf. „Nach der Pause haben wir aber einfach so weitergemacht“, so der TuS-Coach – und es wurde belohnt. Tino Offen erzielte den Ausgleich per Volleyschuss. „Eine tolle Bewegung. Das war volles Risiko. Von 100 solcher Bälle macht er nur einen rein“, ist sich der Coach sicher. Nach 62 Minuten führte der Außenseiter gar. Denstorf drängte die Bierbergener fortan in ihre Hälfte und versuchte einiges. „Es ist aber nichts angebrannt“, freute sich Brandt über den Pokalcoup.

Viktoria Ölsburg – TSV Edemissen 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Gerold (8.), 1:1 Lübbe (50.), 1:2 Jacob (53.), 2:2 Riedel (67.), 3:2 Bäthge (84.).

„Der Champions League-Modus geht weiter“, freute sich der Ölsburger Trainer René Engelmann, dass seinem Team in zwei Wochen wieder ein spannendes Abendspiel mit der Aussicht auf das Halbfinale bevorsteht. Gegen Edemissen benötigte das Team aus der 2. Kreisklasse aber einige Minuten, um sich zu befreien. Engelmann: „Von da an haben wir ein überragendes Spiel gemacht.“ Die frühe Edemisser Führung glich sein Team nach der Pause aus und ließ sich auch nicht vom 45-Meter-Freistoßhammer des Gästespielers Daniel Jacob verunsichern. Niklas Riedel glich wieder aus und Jonas Bäthge versetzte sein Team sechs Minuten vor dem Ende mit dem 3:2 in Ekstase. „Im Nachgang war von Edemissen zu hören, dass man keinen Klassenunterschied gesehen hat. Das ist das größte Lob“, freute sich Engelmann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de