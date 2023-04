Woltwiesche überrumpelt Spitzenteam SV Bosporus

Überraschend deutlich haben die Woltwiescher Fußballer den SV Bosporus Peine geschlagen. 4:1 lautete der Endstand zugunsten der Viktoria, die nach der Winterpause langsam in Fahrt kommt. Unentschieden ging es dagegen im Kreisliga-Kellerduell zwischen Clauen/Soßmar und Dungelbeck aus.

Fortuna Oberg – SSV Stederdorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Steding (9.), 2:0 Schröer (89.).

Die Oberger gingen früh durch Jack Steding in Führung, mussten aber bis in die Schlussphase um ihren Sieg gegen Stederdorf bangen. Erst in der 89. Minute machte Christoph Schröer den Deckel drauf und sicherte damit den dritten Fortuna-Erfolg im neuen Jahr.

TSV Clauen/Soßmar – TSV Dungelbeck 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Knittel (1.), 1:1 Müller (24.).

Es sei ein schlechtes Fußballspiel gewesen, erklärte der Clauener Trainer Sebastian Schütz: „Man hat gesehen, dass der Dreizehnte gegen den Vierzehnten spielt.“ Beide Tore fielen nach einem langen Ball. Das der Dungelbecker sogar bereits nach 30 Sekunden. „Anstoß, langer Ball und Tor. Da hat auch der Wind eine entscheidende Rolle gespielt – und wir waren wohl noch Ostereier suchen“, haderte Schütz, dessen Team in Minute 24 antwortete. Danach sei nicht mehr viel passiert. „Wir wollten mehr“, sagte Schütz, „konnten aber nicht.“

Viktoria Woltwiesche – Bosporus Peine 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Baron (15.), 2:0 F. Müller (33.), 3:0, 4:0 Bremer (54., 62.), 4:1 Arayici (81.).

Besonderes: Gelb-Rot für Woltwiesche (71.)

Trainer Sebastian Pasemann beobachtete den Erfolg seines Teams aus dem Ostseeurlaub. „Die Jungs haben mir das Spiel live übertragen“, sagte der Coach, der sich über den zweiten Sieg binnen drei Tagen freute: „Es kommt so langsam alles wieder zusammen.“ Nun setze die Viktoria das um, was in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres noch gefehlt hatte. Auf der anderen Seite, beim SV Bosporus, lief wenig zusammen. „In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, sagte Sebastian Pasemann, dessen Team folgerichtig mit 2:0 in Führung ging. Zwei Distanztore von Moritz Bremer schraubten das Ergebnis nach der Pause in die Höhe, ehe auch die Peiner trafen.

TSV Marathon Peine – SV Lengede II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Toprakli (20.), 1:1 Burkutean (52.).

Die Peiner machten in der ersten Hälfte das Spiel. „Wir versäumen es aber, das zweite, dritte und vierte Tor zu machen. Chancen hatten wir genügend“, so Marathons Obmann Benjamin Weiß. Dennoch ging sein Team frohen Mutes die zweite Hälfte an. „Und dann gleich der Schock. Ben Lenz hat sich schwer verletzt. Danach haben wir mit einem direkten Freistoß gleich das 1:1 kassiert“, bedauerte Weiß. Trotz einer gelb-roten Karte und 30-minütiger Unterzahl für die Peiner blieb es bei diesem Spielstand. „Es gab auf beiden Seiten keine Chancen mehr.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de