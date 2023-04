Elfmeter und Überzahl: Vöhrum siegt mit 4:1

Die Vöhrumer Bezirksliga-Fußballer haben offensichtlich viele gute Schlüsse aus der 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen die SV Lauingen Bornum gezogen. In der zweiten Begegnung der Saison mit dem Team aus dem Kreis Helmstedt wusste die Arminia die offensive Stärke des Gastes bestens auszuschalten und setzte sich am Hainwaldweg verdient mit 4:1 (1:1) durch. Somit rücken die Vöhrumer in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Gegner heran.

Nach dem regnerischen Wetter der vergangenen Wochen war der Platz der Arminia auch am Ostermontag in noch keinem besonders guten Zustand. „Meine Innenverteidiger haben es mir bestätigt“, erläuterte Vöhrums Trainer Nils Könnecker. „Wenn da ein Ball geflogen kam, war ein bisschen Panik in den Aktionen dabei.“

Der Trainer sah von seiner Mannschaft allerdings eine couragierte Leistung. Die Anfangsminuten gingen klar an den Gastgeber, der nach einem individuellen Fehler aber ei­nem Rückstand hinterherlaufen musste. Die Arminen glichen kurz vor der Pause durch Marvin Janke aus. Und kurz nach dem Seitenwechsel war der Vöhrumer auch in die spielentscheidende Szene verwickelt. Im Strafraum wurde er von Lauinges Torhüter abgeräumt, der dafür auch die rote Karte sah. Niklas Schmerse verwandelte den folgenden Elfmeter (51. Minute). „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gab Könnecker zu.

In Überzahl nutzten die Arminen ihre guten Umschaltmomente vorerst nicht, doch in der Schlussphase belohnten sich die Hausherren mit zwei weiteren Treffern und machten den Sack zu. „Alles in allem haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt, und der Sieg geht in dieser Höhe in Ordnung“, sagte Könnecker abschließend.

Tore: 0:1 Raphael Spilker (23.), 1:1 Marvin Janke (42.), 2:1 Niklas Schmerse (51.), 3:1 David Lieckfeldt (87.), 4:1 Jan Tomalik (89.).

Rot: Martinetz (50., SV).

lks

