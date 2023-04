U19 der Pfeile gewinnt „Wasserschlacht“ mit 5:1

Auf schwer bespielbarem Untergrund triumphierte Broistedt (in Dunkelblau) gegen Rotenberg (in Orange).

Sowohl die A-Jugend-Fußballer des FC Pfeil Broi­stedt als auch die des SV Lengede waren in der Bezirksliga im Einsatz. Während die „Pfeile“ mit dem abstiegsbedrohten SV Rotenberg keine Mühe hatten, unterlag der Zweitplatzierte aus Lengede dem TuSpo Petershütte in einem wilden Neun-Tore-Spektakel in letzter Minute.

Pfeil Broistedt – SV Rotenberg 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Anders (17.), 2:0 Rittel (19.), 3:0 Göbel (35.), 4:0 Rittel (63.), 5:0 M. Pelz (76.), 5:1 Kurlinkus (89.).

„Wir sind sehr glücklich, denn wir haben den SV mit diesem Sieg in der Tabelle auf Distanz gehalten“, freute sich Pfeile-Trainer Stefan Pelz. Nach dem souveränen Erfolg über die Rotenberger beträgt der Vorsprung auf den SV auf dem ersten Abstiegsplatz nun neun Punkte. Im ersten Durchgang sei es „eine Wasserschlacht“ gewesen, da pünktlich zum Anpfiff der Starkregen einsetzte. Pelz berichtete: „Wir haben jedoch schnell das Zepter in die Hand genommen. Nach dem Führungstor war der Bann gebrochen.“ Besonders sehenswert sei das zwischenzeitliche 3:0 von Bjarne Göbel aus 18 Metern gewesen. „Die Rotenberger kamen dann stark aus der Pause, haben Druck gemacht“, so Broistedts Coach. Maurice Rittel ließ mit seinem zweiten Streich jedoch letzte Restzweifel am Heimsieg verstummen.

SV Lengede – TuSpo Petershütte 4:5 (3:3). Tore: 0:1 Sutormin (2.), 1:1 Bernicke (7.), 1:2 Blum (8.), 2:2 Gjuci (13.), 2:3 Ullrich (36.), 3:3 Ahmetovic (44.), 4:3 Ebrecht (53./FE), 4:4 Sutormin (56.), 4:5 Steinbrück (90.+2).

Dreimal lag der SV im ersten Spielabschnitt zurück, dreimal bewiesen die Lengeder Moral – und kamen jeweils zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Wir sind nach dem frühen Gegentreffer gut zurückgekommen“, sagte SV-Trainer Dario Janz. Dem Ausgleichstreffer von Tim-Luca Bernicke (7. Minute) folgte der postwendende Rückstand. Nachdem sich die Partie fünf Minuten Pause gegönnt hatte, stellte Lengedes Luis Gjuci auf 2:2. Janz befand: „Bis zur Pause war die Begegnung sehr ausgeglichen.“ Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff glich Smaja Ahmetovic zum dritten Mal (44.) für die Gastgeber aus.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir in der Defensive kompakter stehen“, gab Janz an. Seine Elf setzte den angepassten Matchplan in die Tat um. Auch im Angriffsspiel agierten die Lengeder fortan noch mutiger. „Nach dem Seitenwechsel war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor.“ Die effizienteren Gäste versetzten dem SV aber spät den K.o.-Schlag.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de