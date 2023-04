Top-Leistung, doch Vechelde unterliegt spät

Gegen die Spitzenmannschaft MTV Hondelage war für Arminia Vechelde in der Fußball-Bezirksliga lange ein Punkt drin – spät verloren sie dann doch noch mit 1:3 (0:2).

Vom Spielbeginn weg agierten die Vechelder trotz ihrer Außenseiterrolle mindestens auf Augenhöhe. Nach einigen Annäherungen der Arminia waren es dann aber doch die Gäste, die als erstes jubeln durften. „Wir haben uns beim ersten Gegentor nicht gut angestellt, das müssen wir einfach besser verteidigen“, analysierte Vecheldes Trainer Dennis Pasemann. Hondelages Ole Broders schob den Ball zum 1:0 ein. Auch beim zweiten Gegentreffer vor der Pause war die Vechelder Hintermannschaft erneut nicht aufmerksam genug. Nach einem Eckball klingelte es im Tor der Hausherren. „Solche Unachtsamkeiten und Fehler müssen wir einfach vermeiden, damit machen wir uns ein gutes Spiel kaputt“, haderte Coach Pasemann.

Am Ende gibt es Lob vom Schiedsrichter und vom Gegner für die Arminia

Doch seine Mannschaft bewies im zweiten Durchgang Rückgrat und kam schnell auf einen Treffer heran. Ein Ball von links kam optimal in die Mitte und Henrik Thiele, der nun im zweiten Spiel in Folge traf und mit einem Schuss in die obere linke Ecke abschloss (52.). „Das war ein super Abschluss“, hielt Pasemann fest. Auch anschließend steckte sein Team nicht auf, tauchte immer wieder in guten Abschlusspositionen auf, aber scheiterte stets.

Als die Hausherren in der Schlussphase komplett aufmachten, spielte Hondelage einen Konter zielstrebig zu Ende und erhöhte zum 3:1-Endstand. „Wir haben heute die beste Saisonleistung gezeigt und darauf können wir aufbauen. Selbst von Hondelage und dem Schiedsrichter haben wir eine Menge Lob bekommen“, zog Pasemann Positives aus dem Spiel.

Tore: 0:1 Ole Broders (28.), 0:2 Jean Slotta (44.), 1:2 Henrik Thiele (52.), 1:3 Michel Broders (90.+3).

