Mirko Warmbold (in Blau) und Arminia Vöhrum waren eigentlich gut im Spiel, erlaubten sich bei den Freien Turnern aber in der zweiten Hälfte eine Schwächephase.

Fußball-Bezirksliga Vöhrum schenkt innerhalb von zehn Minuten das Spiel her

Es gibt Fußballspiele, bei denen das Ergebnis das wirkliche Geschehen auf dem Feld nur wenig widerspiegelt. So passierte es auch der Arminia aus Vöhrum, die in der Bezirksliga bei der Reserve der Freien Turner Braunschweig mit 0:5 (0:1) verlor.

Der Start der Peiner ins Auswärtsspiel zu ungewohnter Zeit am Samstag (16 Uhr) verlief eigentlich vielversprechend. In den ersten sieben Minuten erspielten sich die Arminen zwei dicke Chancen. Und auch wenn Marko Milicevic und Lucas Lange diese vergaben, sagte Trainer Nils Könnecker: „Der Start hat uns Hoffnung auf einen Sieg gegeben.“ Doch die Braunschweiger Klasse zeigte sich nach 22 Minuten, als ein hoher Ball hinter die Abwehrreihe ausreichte, um die Vöhrumer Defensive auszuhebeln und die Führung zu erzielen. „Wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und wollten in der zweiten Halbzeit genauso weiter machen“, sagte Vöhrums Trainer Könnecker.

Anstatt 1:1 steht es plötzlich 0:5 gegen Arminia Vöhrum

Erneut war es nur wenige Minuten nach dem Anstoß Marko Milicevic, der im direkten Duell mit dem Braunschweiger Schlussmann den Kürzeren zog. „Das war eventuell die spielentscheidende Szene. Fällt da das 1:1, nehmen wir mindestens einen Punkt mit. Da lege ich mich fest“, so Könnecker. Doch die folgenden zehn Minuten sollten das Spiel auf den Kopf stellen – Vöhrum erlaubte sich zu viele hektische Abspielfehler und war unsauber im Aufbau. Das bestraften die Hausherren mit vier weiteren Toren.

Nach dem zwischenzeitlichen Lauf der Freien Turner flachte das Spiel wieder ab und es blieb beim 5:0. „Wir haben uns heute leider selbst versenkt. Das war eine sehr ärgerliche Pleite, weil heute mindestens ein Punkt möglich gewesen wäre“, bedauerte Könnecker.

Tore: 1:0 Denis Safronow (22.), 2:0 Patrick Meurer (56.), 3:0 Torben Schenck (59.), 4:0 Patrick Meurer (62.), 5:0 Julian Tiss (67.).

