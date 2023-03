Fußball-Kreisliga Tosun fordert Sieg: VfB will Schwicheldt auf die Pelle rücken

Der VfB Peine (in Rot: vorne Johannes Saliba, hinten Aladin Capli) muss gegen Schwicheldt gewinnen, um nicht frühzeitig den Anschluss im Titelkampf zu verlieren.

Schwicheldt. Topspiel in der Peiner Fußball-Kreisliga: Der VfB Peine tritt an diesem Sonntag bei Spitzenreiter Rot-Weiß Schwicheldt an.