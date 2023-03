Edemissens Probleme mit Rebounds und Dreier-Würfen

Es wird immer brenzliger für Edemissens Landesliga-Basketballer. Nach der jüngsten 72:86-Niederlage (21:21, 15:18, 18:25, 18:22) beim TSV Stelingen hat Peines ranghöchste Mannschaft nur noch zwei Begegnungen Zeit, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Dabei steht allerdings in den Sternen, was mit den fünf übrigen und immer noch nicht neu angesetzten Partien des Drittletzten Eintracht Hildesheim ist – auch Edemissen müsste noch einmal ge­gen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt ran.

In Stelingen unterlagen die Edemisser verdient. Der Gegner habe sehr viele Rebounds sowohl unter dem eigenen Korb als auch unter dem der Edemisser geholt. „Das waren sehr viele Punkte“, berichtete TSV-Trainer Flamur Daqi, dem mit Thomas Eckel lediglich einer seiner Big-Men zur Verfügung stand. „Ich habe extra selbst mitgespielt, damit ich ihm zwischendurch mal eine Pause geben kann“, sagte Edemissens Trainer.

Zwar hielt sein Team ordentlich mit und lag zur Pause nur mit drei Punkten in Rückstand. Ab dem dritten Viertel, in dem der einzige Aufbauspieler Tristan Wrede wegen zu vieler Fouls runter musste, brachen die Gäste aus dem Kreis Peine allerdings ein. Während die Stelinger punkteten, fällten die Edemisser zu viele falsche Entscheidungen. Und: „Wir haben nur 3 von 18 Dreiern getroffen – das ist einfach Mist“, haderte Flamur Daqi. Schon an diesem Samstag findet ab 18 Uhr in Edemissen das Rückspiel statt. „Jetzt kennen wir den Gegner. Wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen“, fordert Daqi.

TSV Edemissen:Pape 24 Punkte/1 Dreier, Eckel 18/1, Wrede 15/1, Eßmann 7, Ringys 6, L. Schmidt 1, Noske 1, Botyrius, Daqi.

lev

