Vechelde legt nach der Halbzeitpause richtig los

Während der Großteil der Fußball-Nachwuchs-Teams bereits in den Osterferien ist, mussten die A-Jugendlichen von Arminia Vechelde und vom SV Lengede am Wochenende noch einmal ran. In der Landesliga gelang den Vecheldern ein Kantersieg, während sich der SVL im Viertelfinale aus dem Bezirkspokal verabschiedete.

A-Junioren, Landesliga

Arm. Vechelde – 1. SC Göttingen 05 II 9:1 (1:0). Tore: 1:0 Marvin Kollender (5.), 2:0, 3:0 Luca Timm (51., 53.),3:1 (58.), 4:1 Timm (63.), 5:1 Len Rüsing (71.), 6:1 Pascal Knigge (73.), 7:1 Kollender (79.), 8:1 Knigge (86.), 9:1 Louis Oppermann (80.).

Arminia Vechelde setzt die Siegesserie im März fort und zeigt sich weiter ordentlich in Torlaune. Nach dem 1:0 beim Spitzenteam Lupo Martini Wolfsburg zu Monatsbeginn und dem 6:2 gegen Schlusslicht JFV Eichsfeld vor Wochenfrist schenkten die Arminen nun der Reserve des 1. SC Göttingen 05 gleich neun Tore ein. Dabei hatte es nach den ersten 45 Minuten „nur“ 1:0 gestanden – Marvin Kollender hatte früh getroffen. Nach der Pause drehten die Hausherren dann auf. Innerhalb von 13 Minuten erzielte Luca Timm drei Treffer. Der lupenreine Hattrick wurde nur vom zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer gestört. Die Vechelder ließen auch in der Folge nicht locker und schraubten das Ergebnis noch deutlich in die Höhe.

A-Junioren, Bezirkspokal

Viertelfinale: JFV 37 Göttingen – SV Lengede 4:1 (3:0). Tore: 1:0 (13.), 2:0 (27.), 3:0 (35.), 4:0 (60.), 4:1 Tim-Luca Bernicke (80.).

Im Duell Bezirksliga-Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter hatte der SVL vor allem in der ersten Halbzeit klar das Nachsehen. „Man muss aber auch sagen, dass der JFV kein ,normaler’ Bezirksligist ist“, ordnete SVL-Coach Dario Janz die Niederlage mit Blick auf die bislang makellose Bilanz der Göttinger in der Liga ein. Der JFV steht mit 10 Siegen aus ebenso vielen Spielen und 65:5 Toren unangefochten an der Spitze. Dementsprechend defensiv ging der SVL das erste Duell in dieser Saison auch an. „Durch zwei Standdarttore geraten wir in Rückstand und kriegen dann noch vor der Pause das 0:3“, so Janz. Mit einer Systemumstellung konnten die Gäste das Spiel in der zweiten Halbzeit dann ausgeglichener gestalten und kamen durch Tim-Luca Bernicke auch zum verdienten Anschlusstreffer. „Die zweite Halbzeit ist 1:1 ausgegangen, darauf können wir aufbauen“, so Trainer Janz.

mh

