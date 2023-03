Lafferde II entscheidet Spiel mit Acht-Tore-Lauf

Groß Lafferde. Der MTV bezwingt Schlusslicht HSG Bad Harzburg/Vienenburg letztlich deutlich mit 27:19. Dabei ist aber eine Steigerung in Hälfte 2 notwendig.

Bennet Stanitzek (in Lila) machte einen guten Job im Tor des MTV Groß Lafferde II.

Die direkten Konkurrenten verlieren alle und der MTV Groß Lafferde II gewinnt! Mit dem 27:19 (14:11)-Erfolg über das Landesliga-Schlusslicht HSG Bad Harzburg/Vienenburg hat das Team von Trainer Michael Nechanitzky zumindest wieder ein kleines Polster von drei Punkten auf die Abstiegsränge aufgebaut. Der Coach sprach von einem souveränen Auftritt seiner Mannschaft: „Alle waren richtig happy, nachdem wir in der Woche zuvor in Geismar knapp verloren hatten.“

Entscheidend war die Steigerung in der MTV-Defensive nach der Pause. „Unsere Struktur war dann deutlich besser als in der ersten Hälfte“, berichtete Nechanitzky, die MTV-Abwehr war „phasenweise sehr gut. Und unser Keeper Bennet Stanitzek hat einige Dinger gehalten.“ So ließ der Gastgeber nur acht Treffer der Gäste aus dem Harz zu.

In der ersten Hälfte, als der HSG drei Treffer mehr gelangen, hatten die Lafferder noch einige Defizite. „Zu Beginn hatten wir auch etwas Pech mit Latte und Pfosten. Da waren aber auch ein paar doofe Abspielfehler dabei“, berichtete Nechanitzky, dessen Mannschaft sich zunächst nicht absetzen konnte. Erst ab dem 5:4 (13. Minute) durch Niklas Bode erarbeitete sich die Verbandsliga-Reserve einen leichten Vorsprung, der bis zur Pause auf drei Treffer anwuchs. Patrick Knittel, der mit sieben Treffern Lafferdes erfolgreicher Werfer war und im Anschluss auch in der ersten Mannschaft mit sechs Toren überzeugte, markierte den Halbzeitstand.

Zwischen der 38. und der 45. Minute entschieden die Hausherren die Partie mit acht Treffern in Serie (23:13) und brachten das Ergebnis souverän über die Bühne. Dabei trotzten die Lafferder im Spielverlauf insgesamt acht Zeitstrafen. Der Gegner bekam nur vier.

Groß Lafferde II: Stanitzek – Knittel 7 Tore, Meyer 6, Zellmann 5/4 Siebenmeter, Bode 4, Wittenberg 2, Burgdorff 2, Rodemeier 1, Schmidt, Schaper, Damian, Busse.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de