Sandy Woltjes (in Blau) erzielte in Eixe den späten 3:3-Ausgleich für Viktoria Woltwiesche. Am Sonntag trifft er mit seinem Team auf Christian Buchner (in Rot) und den SV Lengede II, der am Donnerstagabend beim 0:0 gegen den TSV Dungelbeck etwas enttäuschte.