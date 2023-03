Für Zweidorf/Bortfeld sind nur noch zwei Schritte zu gehen

Schellerten. Die SG setzt sich im Spitzenspiel in fremder Halle gegen die SG Börde mit 28:19 durch und steht kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga.

Annika Harms (am Ball) versuchte es regelmäßig aus dem Rückraum und kam damit zum Erfolg. In Schellerten war sie die beste Werferin der SG Zweidorf/Bortfeld.

Die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld können so langsam für die Oberliga planen. Durch ihren 28:19 (9:9)-Erfolg im Spitzenspiel der Landesliga Süd bei Verfolger SG Börde benötigen die Drachen nur noch zwei Siege, um den Titel perfekt zu machen.

Dafür hat das Team von Trainer Gundolf Deterding bis Mitte Mai sogar noch fünf Chancen. Der Coach ist sich sicher, dass sich sein Team den Aufstieg in die höchste niedersächsische Spielklasse nicht mehr nehmen lässt. „Und die Mädels wollen es bestimmt vor heimischem Publikum schaffen“, nimmt Deterding mit seiner Mannschaft bereits die erste Partie nach der Osterpause am Sonntag, 16. April, ins Visier. Dann ist die DJK Hildesheim in der Drachenhöhle zu Gast. Sollte der Coup dann noch nicht gelingen, folgen direkt zwei weitere Heimspiele der Bortfelderinnen.

Die SG hält das Spiel in einer ausgeglichenen ersten Hälfte einfach

Im Topspiel gegen die SG Börde aus dem Kreis Hildesheim gab Deterding wegen des ungewohnten Haftmittels eine einfache Marschroute vor: „Wir wollten nichts Kompliziertes machen, also keine Laufstafetten, für die man sechs oder sieben Pässe braucht, sondern lieber nur zwei, drei Zuspiele bis zum Abschluss.“

Zwar häuften sich in den ersten 30 Minuten die Passfehler wegen der „Patte“, dennoch gestaltete Zweidorf/Bortfeld den ersten Spielabschnitt ausgeglichen. Nach 4:2-Führung und 5:7-Rückstand führten die Drachen kurz vor der Pause 9:8, kassierten aber noch den Ausgleich mit der Schlusssirene. „Wir haben von Beginn an eine kämpferische Leistung gezeigt und in der Deckung sehr stark agiert“, freute sich der Coach.

Torfrau Rother ebnet den Weg zum Sieg

Und genau dort machten die Drachen nach Wiederbeginn weiter. Sie setzten sich zunächst leicht ab und vergrößerten den Vorsprung ab der 43. Minute (15:13) stetig. „In dieser entscheidenden Phase hat unsere Keeperin ,Franzi’ Rother zwei, drei klare Möglichkeiten weggenommen, und wir konnten das Ding souverän zu Ende spielen“, berichtete Deterding, der zudem die beste Werferin Annika Harms (7 Tore) und die junge Karla Mudrow (6) lobte. Dass sich die beiden regelmäßig dazu entschieden, aus dem Rückraum abzuschließen, war ein wichtiger Faktor in der Offensive der Drachen, die den Spielstand letztlich bis auf 28:19 in die Höhe schraubten.

Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Mudrow 7, Harms 6/1 Siebenmeter, Zakrzewski 5/1, Wesemann 3, Hoffmann 2, Kamp 2, Filipczak 1, Steinmetz 1, Di Benedetto 1, Zutz, Grobe, Giese.

