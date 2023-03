SG Zweidorf/Bortfeld dreht in Halbzeit 2 auf und feiert Derbysieg

„Dass das Spiel diesen Ausgang nimmt, hätte ich zur Halbzeit nie gedacht“, war Sigurt Grobe, Leiter des Handball-Landesligisten SG Zweidorf/Bortfeld, verblüfft nach dem Derby zwischen den Drachen und der HSG Nord Edemissen/Uetze. Zwei Bortfelder Unentschieden in Folge und das 26:26 im Hinspiel in Edemissen, – alles sprach für ein Remis. Doch falsch gedacht: Die Drachen bestraften die Fehler der HSG eiskalt und gewannen klar mit 27:19 (11:12).

SG Zweidorf/Bortfeld bricht Mini-Remis-Serie

Damit fanden gleich zwei Serien ihr Ende. Die Gastgeber gewannen nach zwei Punkteteilungen wieder und fuhren damit zwei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein, die Edemisser verließen das Feld nach zuvor drei Siegen als Verlierer.

Danach hatte es in Durchgang 1 nicht ausgesehen. Die schwache Abschlussquote der SG von 25 Prozent aus dem Feld gab Anlass zur Sorge. Gegen die hoch aufgeschossene Abwehr der HSG Nord fanden die Drachen selten ein vielversprechendes Konzept. Und wenn doch, stand dahinter noch ein glänzend aufgelegter Finn-Yannes Arlt, der mit neun Paraden im ersten Durchgang überzeugte. Damit legte er den Grundstein dafür, dass sich die Gäste auf 9:6 absetzten. „Knackpunkt war dann die doppelte Unterzahl, in der wir den Ausgleich kassiert haben“, haderte Edemissens Trainer Frank Pausewang trotz der knappen Führung zur Halbzeit.

Drachen haben nach der Pause Zugriff auf das Derby

Denn die Drachen kamen neu motiviert aus der Kabine und hatten plötzlich Zugriff auf das Derby. „Wir sind viel konsequenter auf den Angriff gegangen, haben die Räume deutlich verengt und vor allem im Mittelblock besser gestanden. Offensiv haben wir wesentlich ruhiger gespielt und unsere Konzeptionen auch länger durchgezogen“, befand Dominik Warnecke.

Der Rückraumspieler hatte entscheidenden Anteil daran, dass das Pendel in Richtung Gastgeber ausschlug. Er fand die bis dahin nicht vorhandenen Lücken, um aus der zweiten Reihe Treffer zu erzielen, und legte in der Defensive Edemissens Jonas Wietfeld an die Kette, der in Hälfte 1 dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hatte.

HSG Nord Edemissen/Uetze fällt komplett auseinander

Aus einem 11:13 machten die Drachen ein 19:14 (44. Minute) und hatten den Sieg vor Augen. Den hatten sie zuletzt öfter noch weggeworfen – doch nicht dieses Mal. Edemissen zeigte sich beeindruckt und produzierte etliche Fehler. „Wir sind komplett auseinandergefallen. Es gab fast nur noch Einzelaktionen und keine Vorbereitung bei den Würfen, wir haben einfach keine Struktur mehr in den Angriff bekommen“, ärgerte sich Pausewang.

Ganz anders sah das Stimmungsbild bei den Hausherren aus. „Die erste Hälfte war größtenteils zum Vergessen, aber in der zweiten Halbzeit sind wir mannschaftlich geschlossen aufgetreten und konnten uns endlich mal wieder richtig belohnen“, strahlte Spielertrainer Tobias Brümmer.

SG: George, Naujoks; Hasselbach 4 Tore, Warnecke 4, Brümmer 3, Walter 3, Waltermann 3, Roske 2/2, Schultz 2, Voges 2, Zakravsky 2, Körber 1, Schröder 1, Schulze.

HSG Nord: Arlt, Zeinart; Jo. Wietfeld 6/1, L. Rauls 5/4, Liefke 2, Benefeldt 1, Funk 1, Lackinger 1, J.-W. Wietfeld 1, T. Wietfeld 1, Wilpert 1, Kelpe, N. Rauls, K. Wietfeld.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de