Seltsam lethargisch – MTV Vater Jahn Peine verliert 27:33

Ohne Esprit, ohne Spitzigkeit, ohne Ideen, kein Spielwitz. Der Auftritt der Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine beim HV Lüneburg war ein deutlicher Rückschritt. Die 27:33 (10:14)-Niederlage bedeutet für die Mannschaft von Trainer Daniel Reckel, die in der Endabrechnung Platz 3 belegen will, einen Rückschlag.

Der Plan stand fest beim MTV Vater Jahn Peine, doch funktionierte nicht

„Bei uns war von Beginn an keine Spannung zu spüren“, sagte Reckel. Dabei hatten sich der Trainer und sein Team so viel vorgenommen. Klar, die Peinerinnen wussten um die Qualitäten Lüneburgs: Viel körperliche Wucht aus dem Rückraum, dazu schnelle Aktionen auf den Außenbahnen. Sie wussten sehr wohl, was sie in Lüneburg erwartet, konstatierte Reckel nach der Partie. „Wir wollten dem Offensivspiel der Lüneburgerinnen mit schneller Beinarbeit in der Abwehr begegnen“, erzählte Reckel über seinen Matchplan. „Wir wollten verhindern, dass sie in den Nahwurfbereich kommen.“ Doch alle Pläne waren schnell Makulatur, denn, so der Jahn-Trainer, „das hat bei uns von Beginn an nicht funktioniert“.

Am Ergebnis ließ sich das teils lethargische Spiel der Peinerinnen zunächst nicht ablesen. Der Grund: Auch Lüneburg agierte nicht fehlerfrei. Bis zum 5:5 (11. Minute) blieb für die Peinerinnen noch alles in der Reihe. Mitte der ersten Hälfte riss der Kontakt jedoch nach und nach ab, Lüneburg lag stets vier, fünf Tore vorne. Die Jahn-Abwehr zeigte sich löchrig, der Angriff wenig treffsicher. Reckel machte die Misere auch an der Siebenmeter-Quote seiner Mannschaft fest: „Die war unterirdisch.“ 4 der 6 Versuche von der Linie blieben ungenutzt.

HV Lüneburg eilt davon

Tabea Bleyers Anschlusstor zum 20:22 (43.) weckte letztmals Hoffnungen bei den Gästen, doch Lüneburg zog wieder an und enteilte entscheidend auf 31:23 (55.). „Es war eine verdiente Niederlage“, sagte Reckel. „In besserer Verfassung und mit der richtigen Einstellung hätten wir an einem anderen Tag vielleicht sogar gewinnen können. In unserer tatsächlichen Form an diesem Spieltag hätten wir auch mit zehn Toren Differenz verlieren können.“

Reckel richtete seinen Blick bereits voraus. Das Rennen um Platz 3 sei weiter offen, mit Lüneburg sei neben dem VfL Wolfsburg, der HSG Heidmark und seinem Team ein weiterer Bewerber hinzugekommen. Das Positive, so Reckel: „Wir haben nun zwei Wochen Pause. Danach folgen Spiele gegen Teams, die nicht die Qualität von Wolfsburg oder Lüneburg haben. In diesen Spielen müssen wir punkten.“

MTV: Kilsbach – Kruck 4, Bührig, Lächelt 3, Rühling 1, Bleyer 8, Fust, A. Bergmann 1, Bartels 5, Neumann 1, Müller 4.

