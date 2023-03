MTV Vater Jahn Peine will zur Belohnung zwei Punkte

Peine. Peines Oberliga-Handballerinnen treten am Samstag zum Duell Dritter gegen Vierter beim formstarken HV Lüneburg an.

Zweites kniffliges Auswärtsspiel in Folge für die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Eine Woche nach der Partie bei Ex-Drittligist VfL Wolfsburg (30:30) tritt das Team um das Trainergespann Daniel Reckel und Christopher Fock am Samstag (17 Uhr) beim Tabellenvierten, Handballverein Lüneburg, an.

„Wir treffen auf einen schwer einzuschätzenden Gegner“, sagt Jahn-Coach Reckel. Die jüngsten Ergebnisse der Lüneburgerinnen lassen jedoch erahnen, dass die Mannschaft in guter Verfassung ist. Sechs Siege aus sieben Spielen stehen beim HV seit Ende November zu Buche. Lediglich dem „Überfliegerteam“ des Hannoveraner SC unterlag der Oberliga-Vizemeister der vergangenen Saison in dieser Zeit knapp mit 26:27. Aktuell stehen die Lüneburgerinnen nur einen Punkt schlechter da als das Jahn-Team.

MTV Vater Jahn Peine rechnet mit Gegner, der sich revanchieren will

Reckel ahnt, was seine Mannschaft erwartet. „Zum einen wird Lüneburg heiß darauf sein, sich für das 24:27 im Hinspiel zu revanchieren“, sagt der 30-Jährige. Zum anderen sind Peine sowie Lüneburg heiße Anwärter auf Platz 3 in der Endabrechnung hinter den führenden Mannschaften der Oberliga, Hannoverscher SC und TV Hannover-Badenstedt II. Reckel: „Lüneburg wird alles versuchen, um im Heimspiel mit einem Sieg an uns vorbeizuziehen. Die Mannschaft tritt derzeit souverän auf, wir stehen also vor einer ordentlichen Aufgabe.“

Pauline Fust fällt aus, Katharina Bartels gibt grünes Licht

Als „gefährliche Kombination“ beschreibt Reckel Lüneburgs Start-Sieben. „Die besteht aus schnellen Außenspielerinnen sowie großgewachsenen Rückraumspielerinnen. Da müssen wir in der Abwehr gute Lösungen finden“, betont der Jahn-Trainer, der am Samstag auf die verletzte Pauline Fust (Leiste) verzichten muss. Besser sieht es dagegen bei Katharina Bartels aus, die zuletzt wegen einer Erkrankung pausierte, für ihr Mitwirken in Lüneburg aber grünes Licht signalisieren dürfte.

Doch nicht nur Lüneburg ist derzeit in Gala-Form, auch die Peinerinnen präsentieren sich formverbessert, holten zuletzt 7:1 Punkte. Zwar hakte es vor Wochenfrist in Wolfsburg in der Abwehrarbeit, grundsätzlich sei er jedoch „sehr zuversichtlich“, so Reckel, denn seine Mannschaft trete defensiv deutlich stabiler auf als in der Hinserie. Diesen Positiv-Trend wollen die Jahn-Mädels am Samstag bestätigen.

Reckel möchte dringend Zählbares mitnehmen aus Lüneburg. „Wir fahren zwei Stunden über die Bundesstraße hin und dann wieder zwei Stunden zurück. Wenn wir uns schon so viel Zeit ans Bein binden, dann wollen wir uns auch mit zwei Punkten belohnen.“

