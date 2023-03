Überraschung bleibt aus: Vater Jahn steigt ab

Es hätte vielleicht kein Wunder, dafür aber eine faustdicke Überraschung gebraucht, um doch noch die Liga zu halten. Doch die blieb aus. Die Tennis-Herren 60 des MTV Vater Jahn Peine muss nach einem 1:5 zum Saisonende gegen SuS Waldenau den Gang aus der Regionalliga in die Nordliga antreten. Eine echte Chance, den sechsten und somit vorletzten Tabellenplatz noch zu verlassen, hatte sich gegen Waldenau zu keiner Zeit ergeben.

Kein Einzelsieg – Peine gegen Waldenau chancenlos

Zu deutlich waren allein die Niederlagen an den Positionen 2 und 3. Peines Mannschaftsführer Hans-Heinrich Brandes kassierte gegen Martin Mazurek die Höchststrafe in Form eines 0:6, 0:6, Ferdinand Sokler zog sich gegen Andreas Becker nur bedingt besser aus der Affäre (0:6, 1:6). Als Hartmut Raulf gegen Tim Suderow mit 3:6, 4:6 den Kürzeren gezogen hatte, war die Entscheidung über den Abstieg der Gastgeber gefallen.

Im Spitzeneinzel war es Michael Collisi, der in beiden Durchgängen zumindest an einem Satzgewinn schnupperte. Gegen Bernd Willmann musste der Rechtshänder zunächst ein 4:6 hinnehmen, schaffte es im zweiten Durchgang aber in den Tiebreak. Den sicherte sich Willmann, damit war der Sieg der Gäste bereits unter Dach und Fach.

Doppel werden nicht mehr ausgespielt

Die bedeutungslosen Doppel fanden im Anschuss nicht mehr statt. In einem davon traten die Peiner Sokler und Raulf nicht an, Collisi und Brandes „profitieren“ wiederum davon, dass Willmann und Mazurek nicht an den Start gingen. Es war der Ehrenpunkt für die Peiner, für die der Abstieg an diesem Tag schlichtweg nicht mehr zu verhindern war… r.

