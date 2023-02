Starkes Defensiv-Dreieck: SV Lengede gewinnt 3:0

Lengede. Gegen Northeim fallen alle Tore in Hälfte 2 – Daniel Kudlek agiert in ungewohnter Position.

Die Fußballer des SV Lengede haben den ersten Sieg im neuen Jahr eingetütet: Mit 3:0 (0:0) gewann der Landesligist gegen Eintracht Northeim. „Unsere Defensivleistung war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Trainer Kai Olzem, der die Abwehr um eine entscheidende Personalie herum umgestellt hatte. Zudem hatte er den in seinen Augen „auffälligsten Spieler auf dem Feld“ un­ter der Woche mit einem kleinen Mental-Kniff angespornt.

Kapitän des SV Lengede bringt Ruhe und Erfahrung in der Dreier-Abwehrkette ein

Kapitän Daniel Kudlek in seinem überhaupt erst dritten Spiel in dieser Saison als zentrale Säule einer Dreier-Abwehrkette aufzustellen, diese Idee war dem Lengeder Trainer Kai Olzem erst am Sonntagmorgen gekommen. Der eigentliche Mittelfeldakteurenttäuschte nicht: „Ich wollte seine Organisation und seine Mentalität reinbringen. Seine Ruhe und Erfahrung sind für uns besonders wertvoll“, so Olzem. Für Kudleks angestammte Rolle im defensiven Mittelfeld sei er „noch nicht wieder spritzig genug“. So spielten Philipp Vest und Dominik Franke auf den beiden Sechser-Positionen und bildeten mit ihrem Kapitän ein das Spiel ordnendes Dreieck im Zentrum des Feldes.

Darauf aufbauend hatten die Lengeder schon in der ersten Hälfte oft den Ball. In der Anfangsphase hätte Yannick Könnecker früh die Führung erzielen können, verpasste diese Chance aber. Auch Marvin Oktay scheiterte zweimal knapp. Glück hatten derweil die Gäste, die nur einmal mit einer scharfen Hereingabe gefährlich wurden. Denn in der 41. Minute hätte das taktische Foul von Erkan Coscun dessen zweite gelbe Karte nach sich ziehen müssen. Sehr zum Unmut der Lengeder Bank sah der Schiedsrichter aber von einem Platzverweis ab.

Marvin Oktay ist auffälligster Spieler auf dem Platz

Es sollte den Lengedern nicht schaden, dass es nach der Pause mit Elf gegen Elf weiterging. „Die beiden schnellen Tore haben uns auf die Siegerstraße gebracht“, freute sich der Lengeder Trainer Kai Olzem über die Treffer von Oktay und Könnecker. Später fälschte Franke noch einen Schuss von Vest zum 3:0 ab. Neben der starken Defensivleistung lobte Coach Olzem vor allem den Torschützen zum 1:0 – Marvin Oktay. „Ich habe ihn am Dienstag wegen seiner Leistung gegen Eintracht II kritisiert und hab ihn damit offensichtlich gekitzelt“, sagte Olzem, der hinzufügte: „Okky war für mich der auffälligste Spieler.“

SV Lengede: Makiela – Gatermann, Kudlek (71. Jatta), Hoffmann – Younis (80. Karger), Vest (80. Henke), Franke, Lemke – Könnecker (77. Bochmann), Oktay, Kamp (71. Toprak).

Tore: 1:0 Marvin Oktay (47.), 2:0 Yannick Könnecker (52.), 3:0 Dominik Franke (68.).

lev

