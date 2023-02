Peine. Tim Paul trifft in der Schlussphase dreifach gegen Salder. Teutonia hat zwei Neuzugänge für die Rückrunde.

Tim Paul (blaues Trikot) erzielte in der Schlussphase einen Dreierpack für Teutonia Groß Lafferde.

Fußball-Bezirksliga Testspielsieg: Groß Lafferder drehen 1:3 spät in ein 5:3

Ganz bewusst haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde ihren Rückrundenstart auf den 5. März gelegt. Der ei­gene Platz sei ohnehin noch nicht bespielbar, sagte Trainer Oliver Hilger – und so absolvierte der SVT ein Testspiel auf Kunstrasen. Beim VfL Salder aus der Bezirksliga 3 zeigten die Teutonen nach der Pause eine tolle Leistungssteigerung und siegten nach 1:3-Rückstand mit 5:3.

Im Vordergrund stand bei dieser Partie das Anlaufverhalten der Lafferder. „In der ersten Hälfte haben wir das nicht gut gemacht. Wir waren etwas schläfrig“, berichtete Hilger. Somit ergaben sich den Salzgitteranern zu viele Freiräume, die sie zu Chancen und zwei Toren im ersten Durchgang nutzten. Für die Gäste traf nur Fabian Neumann (35.) zum zwischenzeitlichen 1:2.

Vier Tore in der Schlussphase drehen das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff legte der VfL Salder zwar zunächst zum 3:1 nach. „Dann war un­ser Anlaufverhalten deutlich besser“, freute sich Lafferdes Trainer Oliver Hilger, der sein Team umstellte – auf Dreier-Kette und zwei Spitzen. Und ab der 80. Minute feuerten die Teutonen aus allen Rohren: allen voran Tim Paul, der zwischen der 80. und 87. Minute dreimal traf. „Wenn Tim die Pille zehn, fünfzehn Meter vor dem Tor am Fuß hat, dann hat er auch einfach die Qualität dafür, das Ding reinzumachen“, lobte Oliver Hilger. Der Hattrick wurde allerdings von Hendrik Zobjack und dessen Tor zum 3:3 unterbrochen (83.). Der Gastgeber sei gegen Ende stehend K.o. gewesen. „Wir hatten noch Luft, das war stark“, freute sich Hilger, der bisher zufrieden mit der Wintervorbereitung ist.

Zwei Neuzugänge für Bezirksliga-Team der Teutonia

Für die Rückrunde hat der Coach zwei neue Optionen im Kader. In Salder stand bereits Uriel Ayimele Donguetsop auf dem Platz. Der Offensivmann, der vorne alle Positionen bekleiden kann, kommt vom SV Olympia Braunschweig. „Er hat viel Geschwindigkeit und ist technisch gut“, so Hilger. Hinzu kommt noch der zweikampfstarke Außenverteidiger Cedric Ngnien Tchuenkam. Das nächste Testspiel der Lafferder findet bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) bei Vahdet Braunschweig statt.

Weitere Testspiele

TV Mascherode – Fortuna Oberg 0:4, SV Lengede II – TSV Essinghausen 2:2, Viktoria Ölsburg – TB Bortfeld 1:1, TSV Germania Haimar-Dolgen – Herta Equord 1:0, SC Gitter II – Pfeil Broistedt 4:1, SSV Stederdorf – TSV Pattensen II 1:5, Germania Lamme II – GW Vallstedt 2:3, TSV Eixe – SSV Plockhorst 2:1, SV Lauingen Bornum – VfB Peine 5:1, SV Lengede III – VTU Groß Ilsede 2:2, Germania Blumenhagen – MTV Dedenhausen 5:4, Germania Helstorf – Marathon Peine 3:5, RW Schwicheldt – Concordia Hildesheim 3:6.

