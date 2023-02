Drei Vechelder B-Junioren glänzen in der U19

Luis Gjuci (in Rot) brachte die A-Junioren des SV Lengede in Führung und machte am Ende den Deckel drauf.

Die A-Junioren von Arminia Vechelde haben in der Fußball-Landesliga einen wichtigen Sieg eingefahren und damit die Plätze mit Gegner Germania Wolfenbüttel getauscht. Dabei hat besonders ein Spieler aus der eigenen B-Jugend überzeugt. Die U19 des SV Lengede spielte nach ihrer starken Vorbereitung stark auf und siegte in der Bezirksliga ebenfalls.

A-Junioren, Landesliga

Germania Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Levin Mischeck (4., 28., 61.), 0:4 Laurin Kratschmer (84.).

„Dieser Sieg hat wie ein erster Befreiungsschlag gewirkt“, freute sich Arminia-Trainer Lars Habelmann, dessen Team in der Tabelle zumindest um einen Rang geklettert ist. Das Ergebnis gegen die Wolfenbütteler ist so deutlich, wie es der Spielverlauf hergibt. „Wir waren 90 Minuten lang das bessere Team, haben uns Angriff um Angriff erarbeitet“, berichtete der Coach. Zweimal parierte auch Vecheldes Keeper gut, zudem nahm die Arminia den körperlichen Kampf an, den der Gegner forderte. „Unser Wille war immens, was sicherlich unser Schlüssel zum Erfolg war“, so Lars Habelmann. Insgesamt habe das Team ei­ne tolle Gesamtleistung geboten, ein Sonderlob verteilte der Coach aber an die drei Aushilfen aus der

B-Jugend: Carl Dummer, Mikail Yücel und Levin Mischeck. „Sie haben sich in jeden Zweikampf gestürzt und unser Spiel vorangetrieben.“ Mischeck erzielte die ersten drei Tore der Arminia: „Levin hat sich ein ums andere Mal gegen großgewachsene Wolfenbütteler behauptet.“

A-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – SV Rotenberg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Luis Gjuci (45.), 2:0 Michel Schäfer (49.), 2:1 (57., Elfmeter), 3:1 Luis Gjuci (72.).

Die Lengeder A-Jugend hat eine gute Vorbereitung hinter sich. „Wir haben drei Testspiele überzeugend gewonnen. Alle haben gut mitgezogen und das hat man jetzt auch im ersten Spiel direkt gesehen“, freute sich SVL-Trainer Dario Janz, dessen Team erst kurz vor der Pause in Führung ging. „Rotenberg war schwer zu bespielen. Der Gegner stand tief hinten drin und hat nur lange Bälle geschlagen“, fasste Janz das Spielgeschehen zusammen. Sein Team hatte das Spiel dennoch im Griff – auch als die Gäste in der 57. Minute per Elfmeter auf 1:2 verkürzten. Rotenberg habe keine Drangphase aufbauen können. „Wir waren dem 3:1 näher, als die dem Ausgleich“, sagte Janz – so kam es in der 72. Minute auch mit dem zweiten Treffer von Luis Gjuci.

