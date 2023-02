Plockhorst patzt, Titel weg – doch der SSV darf hoffen

Aus dem Fernduell mit Spitzenreiter – und nun Meister – Lehrter TC II wird für die Tennis-Herren des SSV Plockhorst nun ein Fernduell mit dem Braunschweiger THC III. Nachdem das Peiner Nordkreis-Team nun mit 2:4 gegen die Löwenstädter verloren hat, geht es nur noch um die Absicherung des zweiten Tabellenplatzes in der Verbandsklasse, der unter Umständen auch zum Aufstieg genügen könnte.

Für die Plockhorster kam diesmal alles zusammen. „Der Gegner hatte gegen uns seine beste Aufstellung da“, berichtete SSV-Kapitän Niclas Fischer, von dessen Team man das nicht behaupten konnte. Maximilian Hantel weilte im Ski-Urlaub und Tobias Rasche sagte am Morgen krankheitsbedingt ab – für ihn sprang der Herren-40-Spieler Martin Balzer ein. Auch die Nummer 1, Frank Helmsen, konnte nicht wie gewohnt abliefern.

Nur Fischer punktet im Einzel

Am Vortag hatte sich der Peiner den nordostdeutschen Meistertitel in der Altersklasse 55 gesichert. „Also hatte er schon zweieinhalb Stunden sein Finale gespielt und war zudem an den Tagen davor im Einsatz gewesen“, berichtete Fischer. Sein Einzel in der Verbandsklasse gab Helmsen nach dieser Belastung schließlich wegen Fußproblemen ab. Und so hatten die Plockhorster den noch möglichen Titel bereits nach den vier Einzeln verpasst, weil lediglich Niclas Fischer erfolgreich war. Mit Helmsen in Normalform und Hantel an Position 2, wäre eine 3:1-Führung möglich gewesen, war sich Niclas Fischer sicher. „Wir haben uns das aber selber zuzuschreiben.“ Gemeinsam mit dem angeschlagenen Frank Helmsen holte er immerhin noch einen Punkt im Doppel, doch es brachte schließlich nichts.

Jetzt können die Plockhorster nur hoffen, dass die Lehrter, wie von ihnen angekündigt, nicht aufsteigen wollen. Außerdem benötigt der SSV im abschließenden Spiel gegen GW Gifhorn III (5. März) einen deutlichen Sieg um den knappen Vorsprung im Spielverhältnis (+1) ge­genüber Braunschweig ins Ziel zu retten und Zweiter zu werden. „Da treten wir noch mal in Bestbesetzung an“, verspricht der Plockhorster Kapitän.

Die Matches auf einen Blick:

Paul Reupke (6,8) – Frank Helmsen (2,5)0:1, Aufgabe SSV

Louis Tessmann (7,7) – Maximilian Otto (7,0)6:3, 7:5

Torben Lippke (10,6) – Niclas Fischer (7,8)2:6, 1:6

Kaspar Gotzhein (10,8) – Martin Balzer (14,2)6:1, 6:0

Reupke/Tessmann – Helmsen/Fischer0:6, 3:6

Lippke/Gotzhein – Otto/Balzer7:5, 6:0

